Com histórias envolventes e talentosos elencos, as novas séries da Netflix em 2023 prometem levar os espectadores a jornadas emocionantes e inesquecíveis. Se você está em busca da próxima série viciante, não precisa procurar mais. Siga a leitura abaixo e prepare-se para uma dose saudável de diversão, suspense e emoção com as 10 melhores séries da plataforma no momento.

Novas de 2023: séries recentes da Netflix para qualquer um maratonar. — Foto: Montagem / Reprodução

Diversão garantida

O mundo do entretenimento televisivo está em constante mudança, e a Netflix continua liderando o caminho com uma série de lançamentos impressionantes em 2023.

Com histórias envolventes e talentosos elencos, as séries deste ano prometem levar os espectadores a jornadas emocionantes e inesquecíveis.

Se você está em busca da próxima série viciante, não precisa procurar mais, pois na leitura a seguir, selecionamos uma lista das 10 séries mais empolgantes lançadas neste ano, todas disponíveis para maratonar na Netflix. Confira!

As 10 melhores séries da Netflix para maratonar

1. A Queda da Casa Usher

Inspirada na obra de Edgar Allan Poe, a trama acompanha os irmãos Roderick e Madeline Usher, herdeiros do império Farmacêutica Fortunato.

Enfrentando questões de saúde, eles dependem de seus filhos para manter o legado. A chegada de Verna, uma figura sobrenatural, desvela segredos e fragilidades da família, desencadeando uma série de assassinatos brutais e terror entre os Usher.

2. Com Carinho, Kitty

Kitty decide viajar para a Coreia para se aproximar de seu namorado virtual. No entanto, ao chegar lá, ela é surpreendida ao descobrir que ele está envolvido com outra pessoa. Apesar da decepção, Kitty decide permanecer na escola e aproveitar a experiência ao máximo.

3. One Piece

A história segue Monkey D. Luffy em sua busca pelo título de Rei dos Piratas, formando a equipe dos Chapéus de Palha para enfrentar inimigos em suas aventuras. Os showrunners Steven Maeda e Matt Owens lideram a série, com Eiichiro Oda atuando como produtor executivo.

A primeira temporada, que adapta a saga East Blue, estreou com oito episódios. Embora o sucesso da série seja notório, a confirmação de uma segunda temporada ainda não foi anunciada pela Netflix.

4. That ’90s Show

Em “That ’90s Show”, um spin-off de “That ’70s Show”, a narrativa avança quinze anos, apresentando Leia Forman, filha de Eric e Donna. Durante suas férias de verão, ela convive com seus avós, Kitty e Red, e se depara com uma nova geração de jovens na mesma fase de vida.

5. Silêncio

Após cumprir uma pena de seis anos pelo suposto assassinato de seus pais, Sergio é libertado, mantendo-se em silêncio absoluto desde o incidente. A polícia insiste em monitorar seus movimentos por meio de câmeras de segurança, determinada a desvendar o mistério.

6. Perfil Falso

Camila encontra o amor de sua vida em um aplicativo de namoro e mergulha em um romance aparentemente perfeito. No entanto, ao planejar uma surpresa para ele, ela se vê envolvida em uma trama ilusória digna de um conto de fadas.

7. Depois da Cabana

Lena vive uma vida reclusa com seus filhos, Hannah e Jonathan, obedecendo às regras impostas por seu enigmático marido. Em um ato de desespero, ela foge, mas seu destino muda drasticamente ao ser atropelada e parar no hospital, ao lado de Hannah.

A enfermeira contata as autoridades, e a presença de Lena chama a atenção do investigador Gerd Bühling, que começa a suspeitar de uma possível conexão entre seu sequestro e um caso não resolvido de 13 anos atrás.

8. Império da Dor

Este drama impactante explora as origens e consequências da epidemia de opioides nos Estados Unidos, acompanhando os responsáveis, as vítimas e uma determinada investigadora em busca da verdade.

A narrativa envolvente mergulha em questões urgentes e é inspirada em eventos reais. Grandes atuações de Matthew Broderick, Uzo Aduba e Taylor Kitsch elevam a trama.

9. Transatlântico

No cenário da Segunda Guerra Mundial, um grupo de americanos e seus aliados elabora uma arriscada operação em Marselha para resgatar refugiados, artistas e escritores europeus.

Esta narrativa emocionante convida o público a explorar os eventos da época. Gillian Jacobs, Lucas Englander, Cory Michael Smith e Corey Stoll se destacam no elenco desta obra de guerra, idealizada por Anna Winger.

10. Um Conto de Fadas Perfeito

Este romance espanhol narra a história de Margot e David, dois jovens de realidades completamente distintas. Enquanto Margot é herdeira de um império hoteleiro e desfruta de uma vida de privilégios, David luta para sobreviver com três empregos e pagar suas despesas.

Quando o destino entrelaça seus caminhos após a fuga de Margot de um casamento indesejado, ela encontra em David um amigo e confidente. Juntos, descobrem que têm mais em comum do que imaginavam, e é por meio dessa improvável conexão que encontram o verdadeiro amor.

