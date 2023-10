Oportunidade: Caixa lança leilão com imóveis por 15% do valor original

Em comunicado recente, a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou que foi aberto um leilão de imóveis com descontos impressionantes, que podem chegar a até 95%, fazendo com que o sonho de ter a casa própria enfim se torne real. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre como e quem pode participar.

Seu imóvel pelo melhor preço

A Caixa Econômica Federal anunciou, recentemente, um leilão de imóveis com descontos imperdíveis, chegando a até 95%, tornando a aquisição da casa própria uma realidade ao alcance de muitos brasileiros.

Este evento está programado para o próximo mês de novembro, oferecendo uma ampla gama de opções imobiliárias em todo o território nacional, com a conveniência de negociações online. Continue lendo a seguir e saiba mais informações sobre esta ótima oportunidade para comprar seu imóvel.

Caixa promove leilão de imóveis em novembro

Este leilão se configura como uma oportunidade única para concretizar o sonho da casa própria. A Caixa não apenas disponibiliza imóveis a preços altamente vantajosos, mas também oferece condições especiais que ampliam as possibilidades para os interessados.

Tais vantagens englobam financiamentos acessíveis, a opção de pagamento por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e até mesmo a alternativa de pagamento à vista.

Aqueles que optarem pelo financiamento devem, no entanto, providenciar a obtenção de uma carta de crédito aprovada, mediante uma visita prévia a uma agência da Caixa. Importante frisar que o leilão será dividido em três fases, sendo a primeira delas vigente até o dia 7 de novembro.

Saiba como participar do leilão

Para aqueles que desejam participar deste evento, é fundamental acessar o site da Fidalgo Leilões até as 10 horas do dia 7 de novembro. A expectativa é de que as demais etapas ocorram entre os dias 17 de novembro e 5 de dezembro.

Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, interessada em participar deve realizar um cadastro no site e providenciar o envio dos documentos conforme especificado no edital, disponível na plataforma.

Antes de efetivar o arremate, é recomendado que os compradores em potencial realizem uma análise detalhada das informações sobre o imóvel, incluindo o seu valor de mercado, estado de conservação, e eventuais pendências financeiras, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o valor do condomínio, dentre outros fatores relevantes.

A seguir, apresentamos um resumo das localidades e a quantidade de unidades disponíveis nesta primeira fase do leilão da Caixa:

Amazonas (5);

Pará (10);

Alagoas (5);

Bahia (5);

Ceará (22);

Maranhão (2);

Paraíba (8);

Pernambuco (16);

Piauí (4);

Rio Grande do Norte (19);

Sergipe (5);

Distrito Federal (20);

Goiás (64);

Mato Grosso do Sul (7);

Espírito Santo (2);

Minas Gerais (40);

Rio de Janeiro (89);

São Paulo (85);

Paraná (29);

Rio Grande do Sul (76);

Santa Catarina (15).

A Caixa segue comprometida em oferecer alternativas acessíveis e vantajosas aos brasileiros, tornando o acesso à moradia uma possibilidade real, sendo assim, não perca a oportunidade de conquistar o seu imóvel com descontos significativos.

Consulte o site da Fidalgo Leilões e participe deste leilão da Caixa que pode tornar o seu sonho da casa própria uma realidade.

