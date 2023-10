INSS: segurados desta lista receberão dinheiro antecipado

Em anúncio recentemente divulgado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunica a implementação de uma nova fase de antecipação de benefícios, demonstrando o interesse constante em fornecer o mais rápido auxílio à população em momentos de adversidade. Siga a leitura abaixo e saiba quem receberá o benefício antecipadamente.

Benefício chegando antes

Essa medida responde diretamente às dificuldades ocasionadas pelo estado de calamidade pública devido às recentes enchentes que atingiram a região do Vale do Taquari, localizada no estado do Rio Grande do Sul (RS). Continue a leitura logo a seguir e saiba mais informações.

INSS intensifica perícias e avaliações para agilizar pagamentos

A antecipação dos benefícios se tornou possível graças ao árduo trabalho realizado pelo INSS nos dias 7 e 8 de outubro. Nesse período, o instituto conduziu 34 perícias médicas e 50 avaliações sociais do Benefício de Prestação Continuada (BPC), regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).

Essa iniciativa reflete o engajamento e dedicação notáveis da equipe do INSS, que atuou com o propósito fundamental de proporcionar uma resposta eficaz às necessidades da população em situação de vulnerabilidade. A ação foi considerada decisiva, dada a situação de calamidade pública no Vale do Taquari.

Sinara Schafer, gerente executiva do INSS em Nova Hamburgo, expressou seu entusiasmo diante do comprometimento da equipe, que desempenhou um papel essencial no andamento das análises pendentes.

Atenção especial para 2 municípios afetados

Os estragos causados pelas enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul estão no centro das preocupações do INSS, com especial destaque para Roca Sales, Muçum e Encantado.

O INSS desempenhou um papel de fundamental importância na identificação das necessidades das pessoas afetadas, uma vez que as condições extremas decorrentes das enchentes impossibilitaram muitos de comparecer às perícias médicas necessárias.

O resultado dessa ação é uma assistência imediata que beneficia 84 famílias, proporcionando apoio fundamental em meio a essa crise.

A maioria dos segurados do INSS obteve os resultados de seus pedidos após essa ação solidária, demonstrando o compromisso contínuo do INSS em apoiar a população em tempos difíceis.

