Celular parcelado no boleto: veja onde e como comprar assim

Com a era digital cada vez mais predominante em nossa rotina, é difícil imaginar uma realidade sem os smartphones que seguem evoluindo com inúmeras funcionalidades que simplificam as tarefas do dia a dia. No entanto, comprar um celular pode ser considerado um investimento se levarmos em conta os altos valores praticados no Brasil atualmente. Mas quais as formas mais acessíveis de se pagar por um aparelho deste ‘patamar’? Algumas lojas oferecem a oportunidade de se parcelar seu smartphone no boleto. Siga a leitura e saiba mais detalhes.

Celular parcelado no boleto: veja onde e como comprar pro este método de pagamento. — Foto: Reprodução

Pagamentos flexíveis

A ascensão constante dos smartphones na nossa vida diária é um fato incontestável. Com suas inúmeras funcionalidades que simplificam as tarefas do dia a dia, é difícil sequer imaginar uma realidade sem esses dispositivos.

No entanto, devido ao seu custo considerável, nem sempre temos os recursos necessários para um pagamento à vista ou um limite de crédito que suporte esse investimento.

Diante disso, a pergunta que muitos se fazem é: é viável adquirir um celular parcelando no boleto? E, além disso, quais são as opções de crédito que podem tornar essa aquisição mais acessível? Saiba toda essas respostas na leitura abaixo.

Leia mais: 4 celulares que são tão bom ou melhores que o iPhone

Comprando seu celular parcelado no boleto

O cenário financeiro atual nos mostra uma clara tendência à inclusão, oferecendo oportunidades para parcelar a compra de produtos de maior valor, como os cobiçados smartphones mais modernos.

Essa forma de pagamento se torna uma alternativa atraente para aqueles que não têm recursos para comprar à vista e contam com limites de crédito mais modestos.

Contudo, como em qualquer empreitada que envolve operações de crédito, é de extrema importância analisar minuciosamente as condições desse modelo de pagamento, a fim de determinar se ele se encaixa nas necessidades e capacidade financeira do consumidor.

Como funciona a compra parcelada por boleto?

A compra parcelada no boleto pode ser concretizada de duas formas: por meio de um crediário direto em uma loja que disponibilize essa alternativa de pagamento ou através de uma instituição financeira especializada em parcelamentos por boleto.

Em ambas as opções, o valor total da compra, acrescido de seus respectivos encargos, é dividido em parcelas, e o consumidor recebe um boleto para cada mensalidade.

Entretanto, é importante frisar que a compra parcelada no boleto incorre em taxas de juros, tornando-a uma opção mais cara em comparação com a compra à vista ou no cartão de crédito sem juros.

Esse acréscimo financeiro acontece porque essa modalidade opera como um tipo de crédito de médio prazo, demandando a imposição de encargos para viabilizar a operação.

Normalmente, o parcelamento por boleto oferece um número menor de parcelas se comparado à compra parcelada no cartão de crédito.

Restrições de crédito influenciam juros de parcelamento no boleto

No cenário de restrições de crédito, a busca por boas oportunidades se torna um desafio, uma vez que muitas instituições utilizam a análise do CPF para avaliar o histórico de pagamentos e a probabilidade de inadimplência.

Mesmo que um indivíduo esteja com o nome sujo, algumas instituições podem conceder o crédito, entretanto, as taxas de juros podem ser substancialmente mais elevadas.

Desta forma, quando um consumidor se encontra negativado, é fundamental analisar se as taxas de juros compensam, uma vez que os encargos podem onerar ainda mais a operação.

Compre sem comprovar renda

Em algumas lojas, é possível adquirir um celular parcelado no boleto sem a necessidade de comprovar renda, mesmo para consumidores com restrições de crédito. No entanto, é preciso ter cautela para não ignorar os encargos financeiros associados a essa modalidade.

Além disso, outras alternativas de crédito podem ser exploradas por pessoas negativadas, tais como o empréstimo consignado e a antecipação do FGTS. Essas operações podem ser viáveis mesmo para pessoas com restrições de crédito.

CNPJ MEI: Uma Possibilidade de Compra Parcelada no Boleto

Muitas lojas oferecem a opção de boleto parcelado para CNPJ, incluindo Microempreendedores Individuais (MEI).

No entanto, as regras podem variar de acordo com a instituição, portanto, é aconselhável verificar as políticas da loja desejada para determinar a viabilidade dessa forma de pagamento.

Principais maneiras de adquirir celular parcelado no boleto

Para concretizar uma compra com pagamento parcelado no boleto, existem diversas alternativas. É possível adquirir um carnê em lojas físicas ou optar por empresas especializadas em crédito e parcelamento que oferecem essa modalidade.

Recomenda-se, ainda, pesquisar a loja desejada para verificar se ela disponibiliza essa forma de pagamento.

6 Lojas que oferecem celular parcelado no boleto

Diversas lojas online disponibilizam a opção de compra parcelada no boleto. Algumas das mais conhecidas incluem:

Casas Bahia

Magazine Luiza

Ponto Frio

Fast Shop

Americanas

Extra



Basta selecionar o produto desejado e analisar as condições de pagamento oferecidas, incluindo encargos, prazos e outros detalhes relevantes.

Analisando se vale a pena parcelar o celular no boleto

Quando o assunto é decidir se vale a pena parcelar a compra de um celular no boleto, a resposta está diretamente ligada à situação única de cada consumidor. São vários fatores a se levar em conta antes de bater o martelo.

Por exemplo, se o celular é uma ferramenta indispensável para o trabalho e você o usa freneticamente, a escolha de parcelar no boleto faz todo sentido.

Por outro lado, se a ideia é adquirir o aparelho simplesmente para estar na moda ou para diversão, é importante lembrar que os custos extras podem pesar no bolso.

Sendo assim, é essencial fazer uma análise cuidadosa da sua situação financeira pessoal e pensar nessa alternativa como um último recurso, uma vez que os encargos financeiros podem comprometer o valor do investimento.

Leia também: Infravermelho do celular: veja tudo o que dá para fazer com ele