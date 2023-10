Estudo revela que esporte na infância produz mulheres de sucesso no trabalho

A prática de esportes na infância tem um impacto expressivo na carreira das mulheres, conforme revelado por um recente estudo realizado pela consultoria Deloitte.

Este estudo, baseado em entrevistas com 1.100 profissionais nos Estados Unidos, demonstra que mulheres que se envolveram em atividades esportivas durante a juventude têm uma maior probabilidade de alcançar posições de liderança e gestão quando adultas. A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes sobre este estudo.

Esporte na infância tem impacto positivo na carreira de mulheres

O testemunho de alguém que experimentou a prática do tênis na quando jovem destaca a importância das habilidades desenvolvidas durante a prática esportiva, que são necessárias tanto no âmbito profissional quanto na liderança.

Estas habilidades englobam resiliência, resolução de problemas e comunicação eficaz, destacando como a participação em práticas esportivas pode impulsionar o crescimento e o sucesso na carreira.

Os principais resultados deste estudo da Deloitte incluem:

85% das mulheres entrevistadas, que praticaram esportes na juventude, consideraram as habilidades adquiridas como fundamentais para o sucesso em suas carreiras.





Entre as mulheres em posições de liderança, esse número aumenta para 91%, e para aquelas que ganham mais de US$ 100 mil por ano, chega a 93%.





Das mulheres que ganham mais de US$ 100 mil anualmente e ocupam cargos de gestão ou liderança, 69% tiveram experiência na prática esportiva em sua juventude.





Independentemente da experiência pessoal, 61% das entrevistadas concordam que as meninas envolvidas em esportes têm maior probabilidade de alcançar o sucesso profissional.





Além disso, 75% das que praticaram esportes acreditam que as jovens atletas têm mais chances de sucesso em suas carreiras em comparação com aquelas que não praticam esportes.

Esportes destacam múltiplas habilidades, diz estudo

As habilidades mais destacadas pelas entrevistadas que praticaram esportes na juventude incluem trabalho em equipe (69%), liderança (41%), gerenciamento de estresse e pressão (36%), resolução de problemas (35%) e comunicação eficaz (34%).

Lara Abrash, presidente da Deloitte nos Estados Unidos e membro do conselho de administração da Deloitte Global, enfatiza a conexão entre o esporte e o desenvolvimento profissional das mulheres.

Ela explica que muitas das habilidades adquiridas no esporte são transferíveis para o ambiente de negócios, como trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas.

Estas competências são essenciais para superar desafios no trabalho e se destacar em carreiras profissionais.

Trabalho em equipe é habilidade adquirida mais significativa

A pesquisa da Deloitte destaca o trabalho em equipe como a habilidade mais significativa adquirida no esporte, e Lara Abrash compartilha sua experiência pessoal ao aprender que não é necessário ser a melhor jogadora para se tornar uma líder.

Na liderança, o foco deve estar na formação da equipe certa, no desenvolvimento de uma visão estratégica e capacitação dos funcionários para alcançar objetivos comuns.

Estes dados têm um impacto positivo nas jovens mulheres de hoje, oferecendo a confiança necessária para se destacar em ambientes profissionais muitas vezes dominados por homens.

O esporte é uma ferramenta valiosa para promover a igualdade de gênero, inspirando as meninas a se envolverem mais nas atividades esportivas.

Independente do sucesso no esporte em si, as lições e competências adquiridas durante a prática esportiva são fundamentais para o crescimento individual e a preparação para o sucesso no futuro.

