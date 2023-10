Há um antigo ditado que diz que todos estamos à procura de um grande amor. Nem sempre a sorte cai do céu — é necessário esperar o momento exato para conseguir obter aquele “empurrãozinho” dos astros a fim de encontrar a nossa outra metade da laranja. Para os que já encontraram — é o momento certo de fidelizar laços. Para os demais — é o momento certo de encarar esta etapa e obter mais força do universo e conseguir. Estes 04 signos podem conquistar um grande amor até o dia 31 deste mês.

Mais sorte no amor até dia 31 4 signos que podem conquistar a paixão | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Áries

Os arianos estão com a sorte grande. Neste mês de outubro é o momento certo para se destacar no campo do amor. É o período que estas pessoas devem se concentrarem em si mesmas para entender suas reais necessidades e assim conseguir ter mais chances de se conectar com outras pessoas.

Portanto, não é o momento de sair com qualquer pessoa em busca de encontrar o tão desejado amor. Mas sim — de parar para refletir na vida e escolher com cuidado e muita cautela o próximo match. Por mais que neste mês de outubro seja basicamente um match cósmico — é importante ficar bastante atento.

Logo — é para ter cuidado nas amizades que podem evoluir para algo mais sério. E só entrar se realmente houver uma conexão direta e plena.

Leia mais: DOIS signos são os PRIMEIROS da fila para receber dinheiro EXTRA

Touros

Para as pessoas de Touro, é o momento certo de sair da zona de conforto e em busca do match perfeito. É o período ideal para que amigos saiam da friend zone e buscar algo mais sério com o alvo que está sendo trabalhado.

Portanto, caso haja algum tipo de receio é importante deixar tudo de lado e focar unicamente neste momento. Caso haja alguma adversidade — não hesite em girar a roda e buscar novas oportunidades. Mas neste momento em si — é importante priorizar os “amores antigos”.

Gêmeos

As pessoas de Gêmeos sempre ficam no meio da estrada. Oscilando em duas realidades. É o momento certo de mostrar para os demais que este signo também pode se dar bem no amor. Para essas pessoas até o dia 31 de outubro — o universo irá proporcionar encontros especiais que jamais vivenciaram.

Isto é — o momento exato que duas pessoas irão se encontrar e serão concedidos entre duas realidades. Portanto — quando isso acontecer é o momento certo de permitir que este encontro venha brilhar cada vez mais em nossas vidas.

Haja vista que se trata do período ideal para caminhar nessa dura jornada em busca do amor verdadeiro. E para as pessoas deste signo, é o momento ideal.

Câncer

Para as tão amadas pessoas de câncer — este mês está conspirando totalmente ao vosso favor. Tudo ligado ao amor é o período ideal para que haja o destaque e tudo comece a dar certo e prosperar. Portanto, a sorte no amor não é realmente para todos. É importante aguardar o período ideal para que isso aconteça e claro, com uma ajuda do cosmo.

Ademais, estes signos terão uma oportunidade única que talvez só se repita nos próximos anos. Portanto, não é recomendado deixar passar e sim — seguir em frente em busca do grande amor.

Leia mais: Alerta de riqueza inesperada: 5 signos pode colocar a mão no dinheiro