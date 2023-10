Idosos do Brasil têm estes direitos garantidos e nem sabem disso

Milhões de brasileiros, com mais de 60 anos, possuem direitos e benefícios assegurados por lei, mas boa parte da população não está ciente disso.

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) foi criado com o objetivo de aumentar a proteção e garantir os direitos das pessoas idosas, além de estabelecer penas mais rigorosas para quem comete crimes contra brasileiros nesta faixa etária, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Mas você sabe quais são estes direitos? E como obter acesso? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Estatuto da Pessoa Idosa: veja detalhes

Os 118 artigos desta legislação abordam questões fundamentais, assim como prioridades para os idosos, incluindo transporte público e segurança, além de estabelecer benefícios, isenções e gratuidades.

É importante notar que o estatuto agora é denominado “Estatuto da Pessoa Idosa,” uma mudança que reconhece melhor todas as pessoas que atingiram a melhor idade, homens e mulheres, enquanto alinha a lei com as normas internacionais, de acordo com o senador Romário (PL-RJ), responsável por etsa atualização.

Aqui estão 8 direitos respaldados pelo Estatuto da Pessoa Idosa:

IPTU:

Em algumas cidades, pessoas idosas podem ser isentas do Imposto Territorial Urbano, com variações baseadas na idade e no valor do imóvel;



Atendimento preferencial:

Cidadãos com mais de 60 anos têm direito a atendimento preferencial, imediato e individualizado, em órgãos públicos e estabelecimentos privados que prestam serviços à população;



Imposto de Renda:

Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos podem ser isentos da declaração de Imposto de Renda;



Meia-entrada:

A legislação permite que pessoas idosas recebam pelo menos 50% de desconto no valor dos ingressos para eventos artísticos e culturais;



Gratuidade em medicamentos:

O Poder Público é responsável por fornecer medicamentos gratuitos para pessoas com 60 anos ou mais, especialmente os de uso contínuo;



Vagas em estacionamento:

No mínimo 5% da capacidade dos estacionamentos públicos e privados deve ser reservada para pessoas idosas;



Transporte público:

Qualquer pessoa com 60 anos ou mais tem direito a viajar gratuitamente nos transportes públicos, mediante comprovação da idade;



Saque do FGTS:

Qualquer trabalhador que se aposenta ou completa 70 anos, independentemente de retornar ao trabalho, pode sacar o saldo total do FGTS.

Idosos podem ter direito ao BPC/LOAS

Além dos direitos mencionados, há a oportunidade de receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).

Para idosos com mais de 65 anos, em situação de vulnerabilidade e sem condições de se aposentar, o BPC é uma opção. O benefício, pago pelo INSS, corresponde atualmente a um salário mínimo, totalizando R$ 1.320.

Para ser elegível ao BPC, o beneficiário e sua família devem estar inscritos no Cadastro Único. O grupo familiar deve ter renda equivalente a 1/4 do salário mínimo vigente (R$ 330 em 2023). Não é necessário ter contribuído ao INSS, já que o BPC é um auxílio de natureza assistencial e social, não previdenciária.

O pedido do benefício pode ser feito por meio dos seguintes canais de atendimento: site do INSS, aplicativo “Meu INSS,” telefone 135 (ligação gratuita de telefone fixo) ou agências da Previdência Social (APS).

