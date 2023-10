Infravermelho do celular: veja tudo o que dá para fazer com ele

Não é de hoje que os usuários conhecem o infravermelho (IF). Foi uma tecnologia muito popular no passado e até hoje alguns dispositivos estão equipados com o IF. É uma ferramenta muito querida por todos em razão de suas inúmeras possibilidades de operação. Por mais que tenha dado lugar para outros tipos de conexões — o IF ainda é muito desejado por alguns usuários e até mesmo montadoras de celulares.

Conheça o Infravermelho

Esta tecnologia não ficou para trás, muitos acreditam que ela foi extinta dos dispositivos. Mas nos aparelhos modernos ainda é possível encontrá-la. Muitos usuários ainda desejam ter equipamentos equipados com o IF e acabam optando por modelos que trazem a tecnologia de maneira nativa.

Marcas como Xiaomi e Realme são exemplos de empresas que não deixaram para trás esta tecnologia. O IF é responsável por emitir um feixe luminoso na direção de qualquer receptor equipado com fotodiodo.

Quando o receptor é atingido pelo feixe de luz, acaba gerando uma espécie de tensão. Na qual o equipamento é responsável por interpretar essa tensão de maneira singular — a fim de obter comandos, instruções, etc. É uma tecnologia muito usada para interação — a fim de interagir com dispositivos que estão próximos ou no mesmo ambiente.

O uso do IF em dispositivos celulares foi muito usado para a transferência de arquivos. Mas nos últimos anos tem sido alvo de outras finalidades. Bem como para o uso da transmissão de instruções — como um controle remoto.

Afinal, onde o IF pode ser usado?

O Infravermelho pode ser usado por uma série de equipamentos que possuem receptores equipados para receber estes feixes de luz. Os dispositivos equipados com a tecnologia carregam uma espécie de LED infravermelho.

Existem nas lojas de aplicativos vários exemplos de apps que possibilitam transformar o celular em um controle remoto. Entretanto — caso o equipamento não possuía a tecnologia infravermelho — não será possível usá-lo.

Portanto, o IF pode ser usado em qualquer dispositivo que tenha capacidade de interpretar os feixes. O alcance desses feixes luminosos podem chegar até 20 metros. Entretanto, na prática acaba sendo um pouco menor. Por esse motivo a tecnologia acabou “ficando um pouco de lado” com o advento de outras tecnologias. Dando lugar para o NFC e Bluetooth.

Um bom exemplo do uso do IF na vida real é realmente para se conectar a televisores, receptores, rádios, videogames, etc. Ademais — o IF ainda está sendo uma boa opção de tecnologia aglomerada aos dispositivos celulares a fim de torná-los ainda mais equipados.

