Bolsa Família tem pagamento de R$ 1.000 confirmado neste mês

Em uma ação de impacto positivo para os brasileiros, a Caixa Econômica Federal (CEF) está reforçando o programa Bolsa Família em outubro. O objetivo é auxiliar mais de 20 milhões de famílias que enfrentam desafios financeiros. As informações sugerem que os beneficiários do programa terão a oportunidade de receber um auxílio que pode chegar a até R$ 1.000 mensais. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Seu benefício garantido

A Caixa Econômica Federal (CEF) está proporcionando um reforço fundamental no programa Bolsa Família neste mês de outubro.

A iniciativa visa beneficiar mais de 20 milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Continue a leitura a seguir, e saiba mais detalhes sobre a novidade confirmada pelo governo.

Caixa anuncia aumento do Bolsa Família em outubro

As informações sugerem que os beneficiários do programa terão a oportunidade de receber um auxílio que pode chegar a até R$ 1.000 mensais.

Os pagamentos referentes ao Bolsa Família deste mês de outubro tiveram início na última quarta-feira (18). Importante ressaltar que os valores serão distribuídos de maneira escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Neste mês, os titulares do programa de transferência de renda do Governo Federal têm a perspectiva de receber um valor de até R$ 1.000.

Os valores adicionais do benefício

Esse aumento na parcela se deve à soma dos seguintes componentes:

A parcela fixa, no valor de R$ 600; Um acréscimo de R$ 150 para famílias com até duas crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade (Benefício Primeira Infância); Um bônus adicional de R$ 50 destinado a jovens com idade entre sete e 18 anos incompletos, gestantes e lactantes (Benefício Variável Familiar).

Vale ressaltar que, para ser elegível ao bônus de R$ 1.000, é necessário atender aos critérios de elegibilidade do Bolsa Família e manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). O governo utiliza esse sistema para determinar quem receberá o auxílio.

Valores do Bolsa Família para o mês de outubro

Cada membro da família terá direito a R$ 142, um valor válido para todos os beneficiários do programa. Com a soma dos componentes, cada família receberá, no mínimo, R$ 600 mensais. Um adicional de R$ 150 por meio do Benefício Primeira Infância. Um bônus de R$ 50 através do Benefício Variável Familiar.

Novas regras do benefício

Conforme mencionado anteriormente, os cidadãos beneficiários devem cumprir diversas regras e condições relacionadas à área da saúde e da educação, incluindo:

Realizar o acompanhamento pré-natal. Seguir o calendário nacional de vacinação, garantindo que a caderneta de imunização esteja completa. Monitorar o estado nutricional das crianças menores de sete anos. Manter uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos e de 75% para beneficiários de seis a 18 anos incompletos que ainda não tenham concluído a educação básica. Manter os dados do CadÚnico sempre atualizados, com uma atualização a cada 24 meses.

Calendário de pagamentos de outubro

Por fim, é essencial estar atento ao cronograma de pagamentos do Bolsa Família, uma vez que os depósitos ocorrem de forma escalonada, de acordo com o último dígito do NIS.

Confira as datas:

NIS final 1: pagamento realizado no dia 18 de outubro (quarta-feira).

NIS final 2: pagamento realizado em 19 de outubro.

NIS final 3: pagamento realizado em 20 de outubro.

NIS final 4: pagamento realizado em 23 de outubro.

NIS final 5: pagamento realizado em 24 de outubro.

NIS final 6: pagamento realizado em 25 de outubro.

NIS final 7: pagamento realizado em 26 de outubro.

NIS final 8: pagamento realizado em 27 de outubro.

NIS final 9: pagamento realizado em 30 de outubro.

NIS final 0: pagamento realizado em 31 de outubro.

Essa iniciativa da Caixa Econômica Federal representa um importante suporte às famílias em situação de vulnerabilidade econômica em todo o país, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros.

