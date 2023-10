Como identificar o golpe do 0800 falso para se proteger

Recentemente, uma prática criminosa ganhou destaque, conhecida como o “golpe do SMS falso.” Esse golpe tem como objetivo enganar suas vítimas por meio de mensagens de texto fraudulentas cuidadosamente projetadas para parecerem autênticas, muitas vezes incluindo um número de atendimento gratuito (0800). Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes e como se proteger.

Aprenda mais detalhes sobre o golpe do 0800 falso e saiba como se proteger. — Foto: Reprodução / Pixabay

Mais um golpe na praça

No Brasil, os golpes financeiros representam uma ameaça persistente, geralmente ocorrendo por meio de ligações e mensagens telefônicas.

É fundamental que os usuários de telefones estejam sempre vigilantes e bem informados para se proteger contra essas práticas fraudulentas. Continue a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre um golpe em especial.

Alerta: golpe do SMS falso se espalha rapidamente

Recentemente, um novo esquema fraudulento ganhou destaque, conhecido como o “golpe do SMS falso.” Este golpe tem como alvo enganar suas vítimas por meio de mensagens de texto fraudulentas que são projetadas para parecerem autênticas, muitas vezes incluindo um número de atendimento gratuito (0800).

É importante ressaltar que o “golpe da falsa central de atendimento” não se restringe apenas a mensagens SMS, sendo também aplicado por meio de aplicativos de troca de mensagens, como WhatsApp e Telegram.

A disseminação desse golpe é motivo de preocupação, exigindo que as pessoas estejam alertas e bem informadas para evitá-lo.

Como o golpe funciona?

Nesse golpe, os criminosos entram em contato com as vítimas, alegando que houve uma transação suspeita de alto valor em uma compra e instam a vítima a entrar em contato com uma suposta central de atendimento para esclarecer a situação.

De acordo com um alerta emitido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a mensagem fraudulentamente utiliza o nome de uma instituição financeira e apresenta o seguinte conteúdo: “Compra aprovada em R$ XXXXX em (alguma loja do varejo conhecida).

Para confirmar, digite o número 1. Caso desconheça a transação, ligue para a central (do banco) no número 0800 XXXXXX.”

Após a vítima estabelecer contato, os golpistas informam que a compra está sob análise e fornecem instruções para que a pessoa realize uma transação via Pix, alegando que isso regularizará a situação.

Em alguns casos, os fraudadores ainda solicitam informações pessoais sensíveis, como número de conta e senha, sob o pretexto de cancelar a transação.

Alerta sobre milhas e pontos do cartão

Os criminosos podem também alertar as vítimas sobre a iminente expiração de milhas ou pontos do cartão, as persuadindo a ligar para a falsa central telefônica, a fim de não perder essas vantagens.

Nesses cenários, os golpistas enviam links para sites que, ao serem acessados, induzem o cliente a fazer o download de aplicativos nocivos, capazes de prejudicar o funcionamento do telefone e possibilitar que os fraudadores acessem informações pessoais e aplicativos da vítima.

Orientações da Febraban

A Febraban oferece orientações fundamentais para que os cidadãos estejam a par de como as instituições financeiras atuam.

Os bancos não enviam números por SMS, não solicitam dados confidenciais, como senhas ou tokens, nem efetuam chamadas para pedir transferências via Pix ou quaisquer pagamentos para resolver supostos problemas na conta. Além disso, os bancos nunca ligam para realizar estornos de transações.

Aconselhamento de especialistas

Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, aconselha: “Desligue imediatamente se lhe for solicitado que digite uma senha ou qualquer dado no seu aparelho de telefone.

Caso receba uma ligação suspeita, desligue e, a partir de outro telefone, entre em contato com os canais oficiais do seu banco.”

