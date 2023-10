Bolsa Família será reduzido em 50% para milhões de famílias; veja a “lista”

Neste mês de outubro, mais de 20 milhões de famílias já começaram a receber os repasses do programa social Bolsa Família. Os depósitos seguem até o dia 31, de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular. No entanto, alguns grupos familiares estão recebendo o valor do benefício pela metade. Acompanhei a leitura abaixo e entenda os motivos.

Benefício mais magro

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou os dados relativos ao pagamento do Bolsa Família referente a outubro.

Neste mês, 21,45 milhões de famílias estão sendo beneficiadas com os repasses do programa social, que seguem até o dia 31, de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular.

No entanto, apesar do valor mínimo do Bolsa Família ser de R$ 600,00, algumas famílias receberão cerca da metade desse valor. Entenda os motivos da leitura a seguir.

Bolsa Família pela metade

Isso ocorre porque essas famílias estão creditadas com R$ 374,80 em suas contas sociais digitais, valor esse que pode ser movimentado através do Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS.

É importante ressaltar que, embora o valor médio do Bolsa Família para o mês de outubro seja de R$ 688,97, cerca de 1,97 milhão de famílias estão recebendo um benefício médio de R$ 374,80. Essa diferença se deve à Regra de Proteção do programa.

Em resumo, essa regra estabelece que as famílias que tiveram um aumento em sua renda, ultrapassando o valor de R$ 218,00 por pessoa, ainda podem permanecer no programa por até dois anos.

Contudo, na Regra de Proteção, essas famílias recebem apenas 50% do valor do benefício ao qual teriam direito, incluindo os adicionais para bebês, crianças, adolescentes e gestantes. No entanto, caso a renda familiar diminua por algum motivo, elas poderão voltar a receber o benefício no valor integral.

Pagamentos de outubro

Segundo informações fornecidas pelo MDS, do total de beneficiários do Bolsa Família neste mês de outubro, 32,6 milhões (58%) são do sexo feminino.

Além disso, o programa social atende mais de 41 milhões de pessoas de cor preta ou parda, o que equivale a 73% do total. O Nordeste é a região que concentra o maior número de beneficiários, com 9.701.927 famílias no Bolsa Família.

Por fim, é relevante mencionar que neste mês teve início o pagamento de um novo adicional do Bolsa Família, o Benefício Variável Familiar Nutriz, que está beneficiando 287.150 bebês de até 6 meses com um auxílio de R$ 150,00.

Cronograma de repasses do Bolsa Família

Para mais informações, confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família, conforme a tabela abaixo.

