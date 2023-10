O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil. Todos os meses mais de 20 milhões de beneficiários são alcançados pelos repasses. Atualmente o valor base é de R$ 600 com adicionais que podem chegar até R$ 1 mil. Entretanto — como ocorreu no início do ano, uma nova etapa de pente-fino está chegando nos próximos meses e milhões de brasileiros podem ser atingidos.

Bolsa Família pente-fino deve pegar 14 milhões de brasileiros | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o pente-fino?

O pente-fino do Bolsa Família irá acontecer novamente no mês de novembro. Trata-se de um processo de análise que mais de 14 milhões de famílias serão submetidas. O intuito é retirar os cadastros que não estão de acordo com as diretrizes do programa.

O Bolsa Família como qualquer outro programa social possui regras e diretrizes. O pente-fino é uma maneira do Governo Federal analisar todos os cadastros e aqueles que não estiverem de acordo são retirados.

Todos os meses acontecem esses pente-fino de maneira interna. Entretanto, de tempos em tempos o Governo Federal visa em um alvo para a realização do pente-fino. Como aconteceu no início do ano — na qual o pente-fino alcançou as famílias unipessoais.

Neste mês de novembro — o pente-fino irá ter como ênfase as famílias que estão com o cadastro desatualizados há mais de dois anos. E nesta análise, pode acabar verificando outros equívocos e acabar suspendendo o benefício.

O que pode ser feito para não ter o cadastro suspenso?

Para evitar ter o cadastro suspenso é necessário que o beneficiário do Bolsa Família fique atento às regras do programa. A fim de evitar ter o benefício bloqueado pela ausência do cumprimento dessas diretrizes.

Cadastro: mantenha sempre o cadastro atualizado através do CRAS local. O cadastro desatualizado é uma das principais causas da suspensão do benefício.

Renda: mantenha sempre a renda per capita dentro do estipulado pelo Governo. Muitas pessoas acabam esquecendo da renda limite de R$ 218 e por esse motivo são bloqueadas.

Omissão: a omissão de informações para fins próprios é uma das cláusulas mais sérias que acarretam na suspensão do benefício. É importante sempre manter a transparência entre os requisitos.

Portanto, é interessante estar sempre atento quanto aos requisitos e regras estipuladas para o recebimento do Bolsa Família. Caso contrário, o beneficiário poderá ter o mesmo suspenso e até mesmo de maneira vitalícia.

Haja vista que todos os semestres são realizados uma série de análises e vigências nos cadastro do Bolsa Família. É importante ficar atento para evitar perder o benefício. Todo cuidado é pouco.

