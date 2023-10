Atualmente, o programa de transferência de renda Bolsa Família, do governo federal, que comemora 20 anos nesta sexta-feira (20), atende a mais de 21 milhões de beneficiários em todas as regiões do Brasil, proporcionando um auxílio mensal de R$ 600 por família. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba um pouco da história deste importante auxílio social.

Bolsa Família completa 20 anos com festa especial. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Duas décadas de benefícios

Nesta sexta-feira (20), o governo federal se prepara para celebrar um marco importante na assistência social brasileira, os 20 anos do Bolsa Família. A cerimônia comemorativa está agendada para começar às 11h, na sede do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

O governo destaca que o Bolsa Família, criado com o propósito de superar a pobreza e promover uma transformação social, é reconhecido internacionalmente como o maior programa de transferência de renda do Brasil. Continue a leitura a seguir e saiba mais detalhes sobre a importante data.

20 Anos do Bolsa Família: uma década de transformações sociais

Ao longo dessas duas décadas, o programa desempenhou um papel fundamental em retirar milhões de famílias da situação de fome. A coordenação do Bolsa Família está a cargo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Essa iniciativa busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias aos seus direitos fundamentais, tais como saúde, educação e assistência social.

O governo federal confirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente no evento, ainda que de forma virtual. Lula encontra-se em processo de recuperação de uma cirurgia no quadril e está sob cuidados médicos.

O Bolsa Família é uma das marcas mais expressivas dos governos do PT, tendo sido criado em 2003, no primeiro mandato de Lula. Agora, vinte anos depois, no início do terceiro mandato do presidente, o programa continua beneficiando milhões de famílias em todo o país.

Atualmente, o Bolsa Família do governo federal atende a mais de 21 milhões de beneficiários em todas as regiões do Brasil, proporcionando um auxílio mensal de R$ 600 por família. É relevante destacar que esse valor pode variar de acordo com a situação específica de cada família.

Continuidade dos repasses do Bolsa Família

Hoje, 20 de outubro, o governo federal continua a efetuar os pagamentos do Bolsa Família para mais um grupo de beneficiários. Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento Social, os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminados em 3 receberão seus repasses nesse dia.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a outubro tiveram início em 18 de outubro. Como em meses anteriores, a data exata de pagamento é determinada com base no final do NIS do beneficiário, conforme o calendário a seguir:

Dessa forma, o governo federal cumpre seu compromisso de fornecer assistência a milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, garantindo que suas necessidades básicas sejam atendidas e contribuindo para a redução das desigualdades sociais em nosso país.

