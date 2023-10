Como usar sua nota no ENEM para conquistar vaga em Portugal

O Enem está na realidade do brasileiro por décadas, no entanto, algumas particularidades do Exame Nacional do Ensino Médio ainda permanecem desconhecidas, como a possibilidade de usar as notas do exame para estudar no exterior. Continue a leitura a seguir, e saiba como o Enem pode te ajudar a estudar em mais de 50 instituições de ensino em Portugal.

Estude no exterior

A tão aguardada prova do Enem está se aproximando, e os estudantes têm agora mais um motivo para se prepararem bem. Você sabia que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio também podem abrir portas para estudar no exterior?

Além das universidades brasileiras e dos programas de bolsas, como o Fies, o Enem é reconhecido por mais de 50 instituições de ensino em Portugal.

Essas instituições têm acordos com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e aceitam as notas do Enem como critério de classificação. Continue a leitura a seguir e saiba mais informações.

Oportunidades de estudar no exterior e em instituições brasileiras

Cada instituição em Portugal possui regras específicas para a aceitação das notas do Enem, e essas informações podem ser encontradas diretamente no site do governo.

Entre as instituições parceiras, destaca-se a renomada Universidade de Coimbra. Vejamos algumas informações sobre a oportunidade de estudar em Coimbra, logo abaixo:

Estudar em Coimbra

A possibilidade de estudar em uma das universidades mais antigas do mundo está ao alcance dos brasileiros. Para ingressar na Universidade de Coimbra, é necessário obter uma nota mínima de 500 pontos no Enem.

Além disso, para o curso de Direito, por exemplo, são considerados os seguintes desempenhos:

Redação (45%)

Ciências Humanas e suas tecnologias (45%)

Nota Global do Enem (10%)

A fórmula de cálculo da nota é a seguinte: Nota = (RED45 + C HUM45 + NG ENEM*10) / 100. No entanto, é importante destacar que os custos relacionados à taxa de candidatura, inscrição e anuidade dos cursos devem ser suportados pelo próprio aluno.

Saiba quais universidades de Portugal aceitam nota do Enem como forma de ingressar:

Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)

Universidade Fernando Pessoa (UFP)

Universidade Nova de Lisboa

Instituto Leonardo da Vinci (ILV)

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

Instituto Superior de Gestão (ISG)

Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

Universidade Lusófona do Porto (ULP)

Universidade de Coimbra (UC)

Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

Universidade de Aveiro (UA)

Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

Universidade dos Açores (UAc)

Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe)

Universidade Lusíada – Norte

Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria)

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa)

Instituto Politécnico Portalegre (IPP)

Universidade da Madeira (UMa)

Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona)

Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém) – Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia)

Universidade do Algarve (UAlg)

Universidade Portucalense (UPT)

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

Instituto Universitário da Maia (Ismai)

Universidade Lusíada

Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa)

Universidade Europeia

Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) do Porto

Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)

Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso)

Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

Universidade da Beira Interior (UBI)

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

Universidade de Lisboa (ULisboa)

Universidade do Porto (U.Porto)

Prouni e Fies

Para aqueles que desejam permanecer no Brasil, existem outras oportunidades de ensino superior. O governo brasileiro oferece vagas em instituições privadas por meio de dois programas: o Prouni e o Fies.

O Prouni beneficia estudantes com bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) para cursos de graduação em instituições privadas.

Os processos seletivos ocorrem duas vezes ao ano, e os candidatos interessados devem comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo para as bolsas integrais e até três salários mínimos para as bolsas parciais.

Já o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é uma opção para obter financiamento estudantil em instituições privadas.

Para se inscrever no programa, os candidatos devem ter uma média aritmética das provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e não podem zerar na redação. Além disso, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de até três salários mínimos.

Com essas oportunidades, os estudantes brasileiros têm à disposição diversas alternativas para alcançar seus objetivos acadêmicos, tanto no Brasil quanto no exterior. É importante estar atento às exigências de cada programa e instituição para fazer a escolha que melhor se adequa ao seu perfil e às suas aspirações educacionais.

*Com informações da Agência Brasil.

