INSS inicia mutirões pelo Brasil; veja se sua cidade está na lista. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Foco no atendimento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está prestes a dar início a uma série de mutirões regionais para atender os segurados que aguardam por perícia médica há mais de 45 dias.

Essa iniciativa é voltada para pessoas que solicitaram benefícios por incapacidade temporária, anteriormente conhecidos como auxílio-doença, ou por invalidez, bem como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) destinado a indivíduos com deficiência.

INSS promove mutirões para atender segurados na fila de perícia médica

Segundo Adroaldo Portal, Secretário do Regime Geral de Previdência Social, essa é a primeira vez que se realiza uma ação tão abrangente, envolvendo uma força nacional de peritos médicos, inclusive de outras regiões, com destaque para o Sul do país.

A expectativa é superar significativamente as médias de atendimento, proporcionando dias consecutivos de perícias em capitais que concentram agendamentos para datas mais distantes.

Mutirões regionais no Nordeste e no Sul do país

O primeiro destes mutirões terá início no Nordeste, na agência de Jatiúca, localizada em Maceió, capital de Alagoas. Entre os dias 23 e 29 de outubro, pelo menos três mil exames deverão ser realizados nesse mutirão.

Este modelo de atendimento será replicado em São Luís, Maranhão, onde se espera que mais de mil pessoas sejam atendidas até o dia 25 de outubro.

Expansão dos mutirões para outras cidades

As próximas cidades a receberem esses mutirões incluem Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Barreiras (BA), Campina Grande (PB), Ouricuri (PE), Fortaleza, Sobral e Caucaia (CE) e Timon (MA). As datas específicas ainda não foram divulgadas, mas a ação será ampliada para diversas localidades.

Agendamento prévio e redução da fila de espera

Para participar desses mutirões e garantir a realização da perícia médica, é necessário agendar previamente através da Central 135, do aplicativo Meu INSS ou do site meu.inss.gov.br. Essa estratégia visa atender aos segurados que estão há tempos aguardando por esse procedimento.

Conforme dados do INSS, em agosto, cerca de 637.427 mil pessoas aguardavam na fila por perícias médicas. Os estados com o maior número de segurados esperando por esse atendimento incluem São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina.

Parceria do Ministério da Previdência Social e INSS

Essa ação conjunta entre o Ministério da Previdência Social e o INSS visa aliviar o cenário de espera por perícias médicas, e há planos para a realização de novos mutirões em novembro, embora as cidades e regiões específicas ainda não tenham sido definidas.

