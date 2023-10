Receita Federal libera novo lote do IR 2023 para quem caiu na malha fina

Por mais que o ano já esteja acabando — ainda há existem milhões de pessoas que estão aguardando a conclusão dos processos referentes ao Imposto de Renda (IR) 2023. Algumas ainda possuem os valores referentes à restituição do IR a receberem — mas por erros no documento de declaração acabaram tendo seus recebimentos atrasados.

Novo lote da Receita é liberado

Portanto, para os brasileiros que ainda não receberam à restituição do Imposto de Renda — é possível obter acesso aos valores através do quinto lote da restituição.

Esta previsto para este mês de outubro. De acordo com as informações oficiais, o lote está sendo previsto para os contribuintes que regularizaram a declaração do IR que estava com algumas incongruências.

A previsão é que estes pagamentos aconteçam até o fim do mês. Haja vista que é o modelo padrão da Receita Federal. Lembrando que os demais montantes e informações não foram reconhecidas públicas.

Logo após o pagamento deste quinto lote, a Receita irá verificar as demais declarações que caíram na malha fina da Receita Federal. Há um projeto sendo programado pelo Fisco — na qual propõe a notificação aos contribuientes que precisam regularizarem suas informações referentes à declaração do IR.

Ademais, é importante estar atento quanto aos prazos formais e acerca dos valores referentes. O intuito é evitar que haja incongruências nos cadastros e medidas do Imposto de Renda. Para receber a restituição nas primeiras datas e não posteriormente.

Afinal, como consultar o processo?

Os brasileiros que estão sob análise acerca da correção de irregularidades na declaração do IR — precisam entrarem no portal da Receita Federal a fim de verificarem a real situação sob a malha fina do órgão.

O intuito é verificar o status geral do documento e verificar se está apto para receber os valores referentes à restituição do Imposto de Renda 2023. O processo é bem simples e pode ser feito por qualquer dispositivo com acesso à internet.

Entre no portal e-CAC;

Clique em “Declaração de IR”;

Clique em “Processamento”;

Procure a categoria “Inconsistências de Malha”;

Pronto.

Nesta aba é possível verificar o porquê do documento ainda está em análise e compreender o real motivo de ter caído na malha fina ou de uma possível reprovação do pedido de correção do requerimento.

Aos que não conseguirem através do portal — é possível irem na categoria “Caixa Postal” ainda dentro do portal e procurar outras maneiras de entrar em contato com a Receita a fim de verificar mais informações quanto aos requerimentos.

