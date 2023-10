Dinheiro extra disponível no Pis/Pasep; estas pessoas podem receber

Boa notícia — milhares de brasileiros têm direito a receberem aproximadamente R$ 10.650 oriundos de emendas dos cotistas do PIS/Pasep. Em 2022, foi aprovado uma emenda na qual possibilitava o saque de recursos “esquecidos” que estavam acumulados nessas contas do abono salarial. Portanto — agora em 2023 é o momento certo de obter acesso a esses repasses e receber estes recursos.

Dinheiro extra disponível no PisPasep; estas pessoas podem receber | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona esse recurso?

Para receber estes recursos oriundos do PIS/Pasep que ficou esquecido em algumas contas é necessário estar dentro do quadro de brasileiros que irão receber os montantes.

Estima-se que até então, haviam mais de R$ 20 bilhões em recursos para entrega aos brasileiros. Entretanto, neste momento somente 8 mil serão alcançados com valores médios que são de aproximadamente R$ 10 mil.

Haja vista que tudo se baseia em saldos que estão guardados nas contas do PIS/Pasep. Portanto — é válido ressaltar que é possível retirar até mesmo esses recursos de pessoas falecidas. Isto é, com a devida apresentação dos dados e herdeiros.

Além disso, os interessados precisam enviar suas solicitações em até cinco anos. Nos últimos meses o dinheiro retornou para à União — mas ainda pode ser acessado pelos interessados através da abertura de um requerimento.

Caso após este período ainda fique repasses acumulados, os respectivos donos não poderão mais realizar os saques porque os montantes irão retornar para o Tesouro Nacional. Por isso é importante verificar os valores atuais e se é possível ou não realizar o saque dos montantes em questão.

Como verificar se há saldo disponível?

A consulta pode ser feita diretamente pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. E buscar pelos dados referentes ao PIS/Pasep. Como se trata de um dinheiro esquecido é necessário abrir um requerimento especial para isso.

Dentro do aplicativo dos bancos em si, ou através do aplicativo Meu FGTS — o interessado precisa acessar com os dados do titular e então verificar se há recursos disponíveis para saques.

Caso haja problemas na verificação, é possível adentrar em contato com os bancos em questão através de agências físicas do mesmo. A fim de conseguir acesso as demais informações e solicitações sobre os valores.

Portanto — este processo deve ser feito o mais rápido possível para evitar que o dinheiro retorne para o Tesouro Nacional. Neste mês de outubro e novembro será possível sacar até R$ 10.650 aos que possuem direito aos repasses.

Todas as ações podem ser feitas através do site ou aplicativo celular. Mais informações podem ser consultados as instituições oficiais responsáveis pelos benefícios.

