MEI tem que ficar atento para não virar uma vítima; entenda

Recentemente, pequenos empresários que aderiram ao MEI vem sendo vítimas de golpes. O Microempreendedor Individual precisa estar alerta para evitar cair em armadilhas. A seguir, continue lendo para conhecer os golpes mais frequentes e saber como se proteger.

MEI fique atento para não cair em golpe/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

MEI precisa ficar atento para não cair em golpes

O Portal do Empreendedor representa a via digital pela qual um MEI obtém informações oficiais sobre questões fiscais que dizem respeito à sua categoria.

É necessário enfatizar que pagamentos referentes a serviços particulares, tais como inscrições, modificações cadastrais e encerramentos, devem ser solicitados única e exclusivamente pelo próprio interessado, nunca por terceiros.

Neste sentido, é fundamental ressaltar que o Portal não emite qualquer comunicação que demande pagamentos. O documento destinado a quitar a contribuição mensal, também conhecido como “Guia DAS”, deve ser gerado somente no site do Governo Federal.

Como evitar cair em golpes

O primeiro passo consiste em aderir às orientações acima, jamais efetuando pagamentos de boletos recebidos via WhatsApp ou email, antes de verificar sua procedência. Além disso, é necessário não clicar em links desconhecidos enviados por pessoas suspeitas ou desconhecidas.

Mesmo que o link venha de uma pessoa próxima e com boas intenções, também pode ter sido recebido por fontes duvidosas. Portanto, o ideal é sempre buscar guias de pagamento de forma ativa, entrando no site, para evitar pagar boleto fraudado. Neste caso, o pagamento não vai para a fonte que deveria, o que pode acarretar em prejuízos e até dívidas para o MEI, já que ele acredita que o boleto pago esteja correto.

Mantenha seus dados pessoais em segurança

A segurança dos dados pessoais é de extrema importância. Informações desta natureza jamais devem ser compartilhadas em resposta a chamadas telefônicas ou contatos via e-mail. Nas redes sociais, os devidos cuidados com segurança dos dados também devem ser observados.

Postagens não devem ser compartilhadas sem prévia apuração da autenticidade da informação, e é essencial evitar exposição excessiva.

Se um MEI receber uma fatura cobrando por algum tipo de serviço, é muito importante saber como agir. De acordo com especialistas, se o boleto pertencer a uma associação à qual o indivíduo não está filiado, ele não deve ser quitado.

Cabe salientar que a condição de microempreendedor individual não implica filiação automática a sindicatos ou outras organizações representativas. Portanto, é preciso redobrar a atenção a este aspecto.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, a parte prejudicada deve registrar uma denúncia junto às autoridades competentes, inclusive, de maneira online.

MEI tem amparo legal

Muitos desconhecem, mas, enquanto consumidores, os microempreendedores individuais estão inteiramente amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo recorrer à lei caso se sintam lesados de alguma maneira. Outra alternativa de resguardo é reportar o ocorrido na página da Secretaria Nacional do Consumidor.

Por fim, persistem inúmeras dúvidas relacionadas à DASN-SIMEI, a declaração de faturamento mais reconhecida que um MEI deve manter atualizada. As autoridades públicas afirmam que o acerto desse compromisso deve ser realizado exclusivamente via internet, na plataforma do Simples Nacional.

