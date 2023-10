Flamengo causa polêmica após criar postagem com IA; confira

O uso da tecnologia de inteligência artificial (IA) está cada vez mais comum em várias áreas profissionais, e isso inclui o ramo da publicidade e marketing. Prova recente da utilização da revolucionária ferramenta ocorreu quando o Clube de Regatas do Flamengo utilizou o recurso para gerar uma imagem de uma campanha para o Dia das Crianças. O resultado, no entanto, não foi o esperado e a web não perdoou. Entenda mais detalhes, logo abaixo.

Inteligência no futebol

O Flamengo, reconhecido como clube de futebol com maior torcida do país, usou a tecnologia inteligência artificial (IA) generativa para compor uma imagem que fazia uma homenagem ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Na postagem comemorativa, a equipe carioca divulgou uma fotografia contendo cinco jovens torcedores, usando roupas rubro-negras, porém sem o escudo tradicional do clube.

A divulgação dessa campanha causou perplexidade entre internautas, que questionaram o departamento de marketing do clube sobre o uso de IA nesse tipo de publicidade. Continue a leitura, logo abaixo e acompanhe o desenrolar desse episódio, além de ver a polêmica imagem postada nas redes sociais.

Flamengo usa IA em imagem do Dia das Crianças

A imagem concebida através do uso da inteligência artificial foi postada exatamente às 9h32 do dia 12 de outubro de 2023, quando o Flamengo a publicou em sua conta no Twitter.

Ela retrata cinco crianças vestindo o manto rubro-negro, embora suas roupas não tenham o escudo característico do clube. Nela, aparece a frase: “Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar”.

Os vestígios da inteligência artificial na imagem

Determinar se uma imagem foi gerada por inteligência artificial é um processo que se vale de várias técnicas. Em linhas gerais, a recomendação é fazer uma busca reversa no Google para verificar se o arquivo foi utilizado em contextos distintos na internet.

Além disso, as imagens geradas por IA costumam exibir algumas anomalias, como imperfeições nas mãos dos retratados ou marcas d’água aleatórias.

‘Crianças artificiais’ chamam atenção

No caso da postagem do Flamengo, há indicativos que apontam para uma produção de IA. A principal pista está nos traços dos personagens, que passam uma estética como de uma ilustração, sobretudo o menino mais novo, que não apresenta um sorriso.

Outro ponto importante a se destacar está no fato de que as características de duas das três meninas ao fundo se assemelham notavelmente, incluindo o sorriso idêntico.

Uma última coisa que chamou a atenção foi que as vestimentas das crianças na foto não incorporam o escudo do Flamengo, uma vez que a IA generativa, embora capaz de reconhecer as cores do time e aplicá-las na imagem, não consegue reproduzir emblemas, escudos, bandeiras ou quaisquer elementos gráficos que contenham muitos detalhes com precisão.

Um último erro que chegou a ser engraçado está presente nas mãos das personagens, que sofreram algum borrão na edição da IA, sendo perceptível que a mão de uma das meninas possui um número de dedos maior do que o normal.

A voz da torcida

A receptividade dos torcedores do Flamengo em relação à publicação foi nitidamente negativa. A maior parte da torcida do rubro-negro carioca compartilhou a opinião de que o departamento de marketing do clube poderia ter optado por crianças reais em vez de recorrer à inteligência artificial.

Alguns fãs, entretanto, minimizaram a relevância da postagem, argumentando que o time tem outras questões mais importantes para se preocupar.

Confira, logo abaixo, as postagens dos perfis voltados para notícias do clube carioca, em reação à imagem criada por inteligência artificial.

