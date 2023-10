Começou! Banco Central convoca ESTES brasileiros; veja o motivo

O Banco Central (BC) emitiu um alerta muito importante para os brasileiros. Ainda sobre o dinheiro esquecido — alguns brasileiros possuem cerca de R$ 1 mil esquecidos em contas bancárias e precisam ser resgatados. Por mais que a maioria dos brasileiros tenham entre R$ 10-50 — há alguns “sorteados” que possuem valores muito altos.

BC emite grande alerta

O BC emitiu um alerta muito importante acerca dos valores esquecidos em bancos e contas esquecidas. É necessário realizar a consulta dos valores a fim de evitar perder dinheiro por questão de esquecimento.

Os valores esquecidos acontecem não somente com Pessoas Físicas, como também com empresas. O brasileiro que tiver com dinheiro esquecido — precisa realizar a análise e solicitação do requerimento do montante.

Desde o início da campanha de saques, mais de R$ 4 bilhões foram sacados através do sistema do Banco Central. A média dos valores disponíveis fica na casa dos R$ 10. Lembrando que tudo depende de fatores anteriores — isto é, montantes esquecidos.

Esses valores foram esquecidos não somente em contas bancárias, como em consórcios, financiamentos, etc. No caso das pessoas falecidas — é possível pedir a solicitação do dinheiro por intermédio dos documentos do falecido.

No caso da solicitação para os falecidos, os interessados precisam apresentarem um documento referente aos herdeiros do falecido. Na qual todos assinam e permitem o saque dos recursos em si. É válido lembrar que este alerta do Banco Central é válido para todos os brasileiros que possuem valores esquecidos em contas bancárias.

Como consultar os valores esquecidos?

É necessário ter uma conta Prata ou Ouro no site do Governo Federal para realizar a análise e requerimento dos valores. Para consultar os valores esquecidos o interessado precisa estar com o CPF e data de nascimento em mãos.

Com essas informações — é necessário entrar no site do Banco Central e selecionar a opção referente à análise dos dinheiros acumulados. Caso já tenha valor para saque — é necessário selecionar a consulta dos valores.

Então, o usuário será redirecionado para uma nova aba. Na qual poderá verificar os valores e escolher como pretende receber o dinheiro de volta. Geralmente o dinheiro é estornado para o titular através de Pix cadastrados em seu CPF.

Não é necessário o pagamento de qualquer quantia para receber os valores guardados, qualquer pessoa pode obter os recursos mediante a apresentação dos documentos solicitados durante a abertura do requerimento.

Portanto — ainda é possível realizar o resgate. Haja vista que ainda existem mais de R$ 4 bilhões disponíveis para saques. Mais de 800 mil pessoas possuem valores acima de R$ 1 mil para receberem. Ainda dá tempo de participar.

