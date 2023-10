Perdeu o celular? Faça isso IMEDIATAMENTE após o ocorrido

Quanto mais caros estão os smartphones, mais visados os aparelhos ficam por criminosos. No entanto, nem sempre o celular é fruto de um roubo. Se você é daqueles que pode ser chamado de muito distraído, a possibilidade de perder seu aparelho também é considerável. Para os dois casos, existe solução e você aprenderá, logo abaixo.

Proteja seu celular perdido

O prejuízo causado pela perda do seu smartphone pode ser minimizado se você já tiver todos os seus dados armazenados em um serviço em nuvem ou em outra plataforma segura.

Fotos, mensagens e informações que não estejam devidamente resguardadas provavelmente serão perdidas. Mesmo que você recupere o aparelho, é possível que os criminosos tenham tentado restaurar as configurações de fábrica, apagando todos os dados.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba os primeiros passos a serem dados assim que não estiver mais com o celular em mãos.

Os 8 passos após a perda do smartphone

Quando o seu dispositivo é perdido ou mesmo roubado, é de fundamental importância proteger as informações armazenadas nele, como e-mails, contas bancárias e o próprio acesso ao seu número, que podem expor uma série de informações sensíveis.

A sua prioridade deve ser impedir que terceiros tenham acesso a esses dados. Com este pensamento, confira, logo abaixo os passos a seguir:

1. Acesse as ferramentas

Seu smartphone possui ferramentas específicas para lidar com situações de perda ou roubo. A partir de um computador pessoal ou outro dispositivo confiável, acesse um dos sites abaixo, de acordo com a plataforma do seu smartphone: Apple/iPhone ou Google/Android.

2. Tente localizar o aparelho

Se você perdeu o seu dispositivo devido a um descuido, há duas ferramentas que podem auxiliá-lo na recuperação. Primeiramente, tente ligar para o seu próprio número. Motoristas de aplicativos e funcionários de restaurantes, por exemplo, podem ajudá-lo a recuperar o que foi perdido.

A segunda ferramenta é o rastreamento oferecido pelo sistema do seu celular, que é mais preciso do que qualquer rastreamento de operadora.

Você também pode enviar um comando para fazer o telefone emitir um som, mesmo se estiver no modo silencioso. No caso de roubo, evite ativar o rastreamento e o som para agir o mais rápido possível e proteger seus dados.

3. Apague seu dispositivo

Se ficar claro que você não poderá recuperar o telefone, utilize o comando para apagar remotamente todos os dados.

No caso de iPhones, esse comando é chamado de “Apagar Dispositivo”, enquanto no Android é denominado “Limpar Dispositivo”. Após isso, todos os arquivos armazenados no aparelho se tornam inacessíveis.

4. Comunique o roubo à operadora

Após garantir a proteção de seus dados, entre em contato com a operadora para que ela desative o seu chip. Isso impedirá que os ladrões usem o seu número.

5. Registre um Boletim de Ocorrência

Acesse o site da delegacia eletrônica do seu estado e registre um boletim de ocorrência ou, caso esteja mais próximo, vá até uma delegacia física para fazer o seu BO.

6. Bloqueio do IMEI do celular

Após registrar o boletim de ocorrência, contate novamente a operadora e solicite o bloqueio do IMEI. Com o bloqueio do IMEI, o dispositivo ficará inoperante em redes móveis, diminuindo as chances de o ladrão revender ou utilizar o aparelho normalmente.

7. Verifique suas Contas e desautorize atividades suspeitas

Se você tinha aplicativos bancários em seu smartphone, entre em contato com o seu banco para assegurar que nenhuma atividade indevida tenha ocorrido em sua conta.

Se a exclusão remota dos dados do aparelho não foi bem-sucedida, altere todas as senhas das contas vinculadas ao seu smartphone, como redes sociais e e-mail.

8. Cuidado com golpes

Esteja atento, pois existem casos em que criminosos entram em contato com as vítimas do roubo na tentativa de obter acesso às contas Google ou ID Apple para desbloquear os dispositivos.

Sem essas contas, o telefone pode se tornar inutilizável, tornando a chance de tentativa de roubo da sua conta, seja por fraude ou pelo número cadastrado, bastante alta. Mantenha a vigilância para não cair em tais golpes.

Siga a ordem correta

Muitas vítimas de roubo começam entrando em contato com a operadora, que realizará o bloqueio do chip. Isso impede que você tome qualquer outra medida, como rastreamento via GPS ou exclusão remota dos dados.

Se você possui um número pré-pago e ele estiver sem crédito, é aconselhável adicionar crédito para restaurar a rede móvel e garantir que os comandos de exclusão sejam recebidos. Após excluir os dados, você pode bloquear o número junto à operadora, seguindo a ordem sugerida anteriormente.

De olho nos cartões de memória

Muitos dispositivos Android permitem a expansão do armazenamento com um cartão de memória microSD. Caso o cartão microSD seja utilizado na modalidade “armazenamento externo”, os dados do cartão não serão apagados pelo comando remoto.

Portanto, é importante não armazenar arquivos pessoais no cartão SD, a menos que o mesmo seja criptografado.

A configuração de criptografia pode ser encontrada em Configurações > Segurança (ou “Tela de Bloqueio e Segurança”) > Avançado > Criptografia e Credenciais.

Sem a criptografia, criminosos podem retirar o cartão do aparelho e acessar o conteúdo em qualquer computador, comprometendo suas fotos e outros dados pessoais armazenados. Por outro lado, com o cartão criptografado, você impede sua remoção do smartphone para leitura em outros dispositivos.

