O WhatsApp é uma das redes sociais que mais está se atualizando nos últimos dias. Com novidades de deixar qualquer pessoa de queixo caído! Trata-se de funcionalidades que acabam se tornando virais em razão de seu desempenho mediante as demais funções do aplicativo. O WhatsApp está inovando e existem algumas novidades que está chamando a atenção de todos! Veja abaixo quais são e a previsão de adesão ao aplicativo.

Tudo isso está em teste e deve chegar logo ao WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Segurança nos perfis

De semelhante modo ao Instagram, o WhatsApp está testando uma possível implementação de nomes de usuários nas contas do WhatsApp. Até então — existe somente o número de telefone. Entretanto, com essas alterações — espera-se que o WhatsApp receba um nome de usuário para cada conta na plataforma.

Mensagens fixas e exibição

Além disso — está sendo testado a possibilidade de fixar conversas no WhatsApp por um período estipulado. Isto é — entre 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Haja vista que tudo depende da escolha do usuário. Por mais que já tenha uma opção de fixação, não é possível selecionar a quantidade de dias.

Formatação de texto

Outra função que está sendo testada no WhatsApp é a formatação de texto. A fim de ser possível criar blocos de citação, listas e muito mais. Por mais que existam alguns efeitos — a maioria deles são difíceis de serem implementados nas conversas. Bem como para tornar um texto em itálico.

Camada extra de segurança

Para os usuários do iOS, o WhatsApp está testando uma nova camada de segurança a fim de proteger o endereço IP durante as chamadas no aplicativo. O intuito é evitar que terceiros acabem rastreando e localizem o usuário.

Lembrando que os usuários Beta do iOS já podem ter acesso aos links de atualizações. A fim de ser possível compartilhar dados dentro e fora do aplicativo facilmente.

Além disso — todos estes detalhes estão em fase beta e disponíveis apenas para os usuários Beta do aplicativo. Podendo passar por alterações e adaptações até que seja oficializado pela Meta — até então, somente alguns usuários têm acesso.

Ainda não foi liberado o prazo final para liberação dessas funcionalidades. Lembrando que para ser usuário beta é necessário realizar o cadastro diretamente na página do WhatsApp Beta presente na Google Play Store. O procedimento é rápido, simples e pode ser feito por qualquer usuário do aplicativo.

Ademais, basta aguardar o prazo estipulado pela Meta para o lançamento das funcionalidades. Por mais que não tenha uma data fixa, estima-se que seja postada as funções até o término deste ano de 2023.

