Não precisam de DIPLOMA! 8 profissões garantem RENDA ALTA

Há quem acredite que para ter um bom emprego, é necessário ter uma graduação, claro, isso é algo bem importante, todavia, há algumas outras profissões que podem garantir bastante dinheiro para a pessoa mesmo sem ter o ensino superior completo. Confira a lista completa e saiba o que mais se encaixa em seu perfil profissional.

Saiba como ter uma renda alta mesmo sem uma graduação | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os salários podem ultrapassar R$ 5.000 facilmente

Fiscal de pintura

Para aquelas pessoas que são boas no quesito arte, esta profissão de fiscal é bem interessante, pois sua única função é garantir que todas as superfícies estejam como planejadas, isto é, devidamente pintadas. A profissão pode garantir um salário superior a R$ 5.000, mas em alguns casos, no auge da carreira, é possível garantir quase R$ 10.000.

Inspetor de soldagem

Esta profissão é bem parecida com a anterior, entretanto, em relação a soldagem. O emprego em questão é encontrado principalmente em grandes indústrias e o papel que eles desempenham nas empresas é de suma importância. O salário pode chegar a quase R$ 6.000.

Técnicos de equipamentos

Toda empresa possui equipamentos e eles acabam apresentando problemas. E é nesse momento que este profissional chega para resolver toda a situação. Os salários iniciais beiram os R$ 6.000 e em grandes capitais, a demanda é bem alta para essa profissão.

Contramestre

Basicamente, é o profissional que possui um bom espírito de líder e gosta de supervisionar tudo que está sendo feito, para garantir que saia da melhor maneira possível. A média salarial é de R$ 4.900.

Todos os empregos citados, não necessitam de uma graduação

Técnico químico de petróleo

Há várias “patentes” quando o assunto é ser químico, mas neste caso, a função é apenas para ser “técnico”. O petróleo é a base para vários outros produtos de todo o mundo, por isso, essa profissão é bem valorizada. Os salários são bem atraentes.

Programador

É uma das melhores profissões é a de programador, ela até tem alguns cursos superiores, mas via de regra, o profissional basta ser bom e pronto, montar um portfólio e se candidatar às vagas de empregos, os salários podem ultrapassar facilmente a casa dos R$ 10.000.

Técnico de estradas

O setor em questão é um dos que mais crescem, afinal, toda mercadoria que precisa circular no país, a predominância é que ela seja levada pelas rodovias e para isso, precisa de estradas. A média salarial ultrapassa R$ 4.000 e pode chegar facilmente nos R$ 12.000.

Técnico de construção civil

Por fim, há esta profissão que pode garantir salários superiores a R$ 8.000, basicamente, o profissional é responsável pela manutenção dos edifícios e contribui bastante para o desenvolvimento perfeito de toda estrutura do local.

