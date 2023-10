Novo PREÇO da PICANHA anima os brasileiros; abaixou finalmente

No último ano, durante o período eleitoral, virou meme toda a história que o valor da picanha iria ter uma redução. E agora, após quase 1 ano, os brasileiros podem desfrutar de um excelente valor no corte que é tão querido por todos na hora do churrasco. Confira o novo preço e a tendência de redução para as próximas semanas.

Confira o novo valor da picanha | Imagem de robneym por Pixabay

A picanha vem sofrendo uma queda há alguns meses

No decorrer dos últimos meses, a picanha, um dos cortes mais amados pelos brasileiros, sofreu uma grande redução em seu valor. O corte em questão caiu 7,9% desde o mês de janeiro até julho, o que fez a alegria de milhões de brasileiros.

A picanha é bastante consumida pelos brasileiros no momento de preparar aquele delicioso churrasco, por conta disso, no ano passado, o atual presidente Lula falou que os brasileiros iriam voltar a comer picanha.

E de fato, desde janeiro, há como perceber uma grande queda no valor da carne. A depender da localidade, a redução tornou-se ainda maior, como em Belo Horizonte e em Brasília, onde a queda chegou a 10,84%.

Por que houve redução no valor da picanha?

Há vários fatores que afetam diretamente o preço de certos produtos, sobretudo, os nacionais. Mas o principal, é a oferta e a demanda. Caso a demanda seja alta mas a oferta não, o valor tende a aumentar bastante, foi exatamente o que ocorreu durante o ano de 2022.

Onde o país registrou um recorde no número de exportações, então, o Brasil precisou atender tanto o mercado externo quanto o interno, com isso, o estoque nacional diminuiu e os preços aumentaram bastante.

Então, agora em 2023, ocorreu o inverso, as exportações não foram tão altas, portanto, a disponibilidade da carne para o mercado interno aumentou, com isso, o valor também diminuiu.

A tendência é que o valor continue caindo

Para ficar ainda melhor, a tendência é que nos próximos meses, o valor continue caindo. Já que há outros fatores que estão propiciando esse cenário em questão. Como por exemplo, a baixa no preço da arroba bovina.

Neste ano, o valor dele já atingiu valores bem inferiores aos menores valores praticados em 2022. Portanto, a tendência é que não apenas a picanha, mas como outros cortes também sejam reduzidos.

Por fim, o mercado de exportações acabou entrando em grande crise, principalmente, após um caso que ocorreu durante uma exportação para a China, onde aconteceu um caso de Vaca Louca. Então, a combinação de todos esses fatores, estão permitindo que a carne tenha uma queda em seu valor.

