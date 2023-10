Cancelamento de cartões Nubank acontece de forma automática? Veja os motivos

Recentemente, surgiram questionamentos sobre a possibilidade da fintech Nubank estar realizando cancelamento de cartões de forma automática, o que causou estranheza e apreensão na maioria dos clientes do banco digital. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda o que, de fato, acontece e como reverter a situação.

Cartão cancelado, e agora?

O Nubank, uma das instituições financeiras digitais mais renomadas do Brasil, é reconhecido pela agilidade que oferece em seus procedimentos. Isso se deve à maioria das funcionalidades serem acessíveis diretamente por meio de seu aplicativo.

No entanto, quando o cliente se depara com um eventual cancelamento de seus cartões de crédito, é imprescindível entrar em contato com o atendimento da instituição.

Nubank e o cancelamento de cartões

Em primeiro plano, é relevante destacar que o Nubank não procede com cancelamentos automáticos de cartões. Cada caso é minuciosamente avaliado, garantindo um tratamento personalizado a cada cliente.

A empresa valoriza a transparência e, consequentemente, mantém os usuários informados sobre qualquer ação que envolva sua conta ou cartão, em estrita conformidade com o que está estabelecido em contrato.

No entanto, é fundamental ressaltar que situações específicas, como o atraso prolongado no pagamento da fatura, podem ocasionar o cancelamento do cartão.

Entretanto, antes de tomar tal medida, o banco se empenha em buscar soluções, proporcionando ao cliente a oportunidade de regularizar sua situação, inclusive por meio de negociações.

Aprenda a negociar dívidas do cartão Nubank

Clientes que enfrentam dificuldades financeiras e se deparam com débitos no cartão de crédito têm à disposição diversas alternativas para negociar com o Nubank. A instituição financeira disponibiliza canais diretos e práticos para essa finalidade, como seu aplicativo para dispositivos Android e iOS.

Através do aplicativo, o cliente pode utilizar as opções “fazer um acordo” ou “parcelar”, simplificando consideravelmente o processo de negociação.

Essa funcionalidade se aplica tanto a dívidas do “cartão roxinho” quanto do “Ultravioleta”. Dependendo da situação de cada cliente, uma dessas opções estará disponível na seção “cartão de crédito” do aplicativo.

Além disso, vale à pena negociar débitos por intermédio de parceiros de negociação online, como o Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, ou por telefone, cujos números de contato são:

4020 0185 (para capitais e regiões metropolitanas).

0800 591 2117 (para demais regiões).

