Aposentadoria ANTECIPADA: 4 maneiras de receber antes

As burocracias que envolvem os requisitos para se conquistar a almejada aposentadoria são conhecidas e aparentam crescer a cada ano. Contudo, existem algumas estratégias eficientes que podem fazer com que você consiga se aposentar bem antes do que tradicionalmente poderia, segundo as leis previdenciárias. Continue a leitura abaixo, e aprenda 4 dicas deste processo.

Aposentadoria antecipada: aprenda 4 maneiras de receber seu benefício antes. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os atalhos para antecipação

A aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o objetivo da maioria dos trabalhadores brasileiros. No entanto, as complexas leis, normas e regulamentos que a envolvem podem ser desconcertantes, particularmente no que diz respeito ao cálculo do tempo de contribuição e da idade mínima necessária para se aposentar.

Devido a esses fatores, muitos brasileiros podem se sentir desanimados ao perceberem que o tempo de contribuição registrado em suas carteiras de trabalho pode não ser suficiente para garantir o direito à aposentadoria.

No entanto, é importante destacar que existem estratégias que podem ser adotadas para antecipar a aposentadoria pelo INSS ou otimizar esse processo. Continue a leitura a seguir, para conhecer algumas delas.

Leia mais: Notícia ÓTIMA a quem tem benefício do INSS para receber

4 táticas para antecipação da aposentadoria

Vamos explorar quatro estratégias que podem ajudar a antecipar a aposentadoria pelo INSS.

1. Validando a experiência no campo

Se em algum momento de sua vida você desempenhou atividades no campo, é válido saber que essa experiência pode ser considerada no cálculo de tempo de contribuição para o INSS.

Muitos brasileiros desconhecem que as atividades rurais podem ser reconhecidas como tempo de contribuição, mesmo que não tenham feito contribuições formais ao sistema.

2. Contando o tempo de serviço militar

Para aqueles que prestaram serviço nas Forças Armadas, é importante saber que esse período também pode ser contabilizado no tempo de contribuição para a aposentadoria. Independentemente de ter sido serviço obrigatório ou voluntário, esses anos podem ser somados ao tempo necessário.

3. Comprovação de períodos de trabalho sem registro formal

No Brasil, é comum que muitos trabalhadores atuem sem registro formal em carteira. Isso levanta a questão de como comprovar esse tempo de serviço para a aposentadoria.

A boa notícia é que é possível incluir esses períodos na contagem do tempo de contribuição. Para isso, pode-se utilizar registros internos, comprovantes de pagamento, extratos bancários e até mesmo fotografias do ambiente de trabalho como forma de comprovação.

4. Contabilizando períodos especiais em tempo comum de trabalho

Se você trabalhou em condições adversas que o expuseram a agentes nocivos, esse tempo pode ser reconhecido de forma especial pelo INSS.

Em caso de exposição que não tenha sido suficiente para uma aposentadoria especial, esse tempo pode ser convertido em tempo comum de trabalho. Um exemplo disso é um enfermeiro que trabalhou durante 15 anos em condições especiais e deseja fazer a conversão.



Para homens, a conta seria: 15 anos x 1,4 = 21 anos de contribuição, e para mulheres: 15 anos x 1,2 = 18 anos de contribuição. No entanto, é importante destacar que essa conversão é válida apenas para o tempo trabalhado até a data da Reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019.

Leia também: Quem faz isso pode ter a APOSENTADORIA REDUZIDA; cuidado