Apple anuncia FIM da assistência para 4 modelos de iPhone; o seu está na lista?

Com a chegada do iPhone 15, modelos mais antigos dos smartphones da Apple já são considerados obsoletos e não terão atualização para a nova versão do sistema operacional iOS 17, devido à melhorias que, segundo a empresa, exigiriam demais do hardware de aparelhos mais velhos. A gigante da maçã também avisa que quatro modelos não terão mais direito à assistência técnica em lojas oficias da Apple. Saiba mais detalhes, a seguir.

Adeus, assistência

Com o lançamento do aguardado iPhone 15 no mercado, uma notícia que impacta diretamente os usuários de modelos mais antigos da Apple é a decisão da empresa de descontinuar o suporte para dispositivos mais antigos da famosa maçã.

Modelos antigos de iPhone não terão iOS 17 disponível

Direto e reto. Os modelos iPhone 8, 8 Plus, X e XR não receberão a atualização do sistema operacional iOS 17. Isso significa que esses aparelhos ficarão estagnados no iOS 16, sem a possibilidade de atualizações futuras. Aparelhos mais antigos, como o SE (2016), por exemplo, sequer saíram da versão 15.79.

Além disso, outra consequência importante dessa mudança é que esses modelos não terão mais cobertura de assistência técnica pela própria Apple e nem pelas assistências autorizadas.

Portanto, qualquer problema que surja nesses dispositivos após essa atualização não será tratado diretamente pela empresa.

Obsoletos e inseguros

É fundamental destacar que a busca por reparos em assistências não autorizadas não é aconselhável, pois os custos podem ser substancialmente elevados e nem sempre justificáveis. Embora os dispositivos ainda sejam utilizáveis, a falta de atualizações de segurança os torna mais vulneráveis a ameaças digitais.

Vale mencionar que, em setembro, houve uma suspensão temporária das vendas do iPhone 12 na França devido a alegações de altos níveis de radiação eletromagnética. Esse problema foi posteriormente resolvido por meio de uma atualização de software.

iPhones que não serão afetados

Para aqueles que possuem modelos mais recentes da Apple, lançados a partir de 2018, ainda há boas notícias. Esses dispositivos continuarão a receber atualizações de software e assistência técnica. Confira a lista dos modelos que não foram afetados:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Esses modelos continuarão a receber suporte da Apple, garantindo a continuidade das atualizações de software e assistência técnica.

