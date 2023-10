Aviso: Caixa encerra saque de R$ 6.200,00 no dia 19; veja se você pode

É bom se apressar! A Caixa Econômica Federal alerta os clientes sobre o encerramento iminente do prazo para a realização do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com um limite de até R$ 6.220. A data limite para efetuar essa operação está marcada para o próximo dia 19 de outubro. Siga a leitura abaixo, e saiba mais informações sobre o benefício.

Caixa anuncia data de encerramento para o resgate do saque-calamidade do FGTS. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Com os dias contados

A Caixa Econômica Federal informou que o prazo para que os clientes da instituição possam realizar o saque-calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de até R$ 6.220, está se encerrando. A data limite para efetuar o saque é o próximo dia 19 de outubro.

Este benefício é direcionado aos trabalhadores que residem em áreas afetadas por desastres naturais, tais como enchentes, enxurradas, alagamentos e eventos similares. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre este tipo de benefício social e quais cidades podem sacar os valores, atualmente.

Moradores do RS têm até 19 de outubro para realizar saque

Moradores das cidades de Sede Nova e Sobradinho, no Rio Grande do Sul, têm até a mencionada data-limite para acessar essa ajuda financeira em virtude dos desastres naturais que atingiram a região nos últimos meses.

Vale ressaltar que o valor máximo de saque do FGTS é de R$ 6.220, e não será possível retirá-lo se o trabalhador já tiver solicitado essa modalidade de saque em um período inferior a 12 meses.

Entenda o saque-calamidade

O saque-calamidade do FGTS é uma opção para que os trabalhadores em áreas afetadas por desastres naturais possam utilizar o saldo do fundo em situações de necessidade pessoal.

Para isso, é necessário que o decreto de calamidade pública ou de situação de emergência seja emitido pelo governo do Distrito Federal, Município ou Estado onde o trabalhador reside.

Como sacar?

Para realizar o saque, o trabalhador deve utilizar o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, e seguir os passos: “Meus Saques”, “Outras Situações de Saques” e, finalmente, selecionar “Calamidade Pública” como o motivo do saque. O dinheiro será transferido para a conta bancária informada ou poderá ser retirado pessoalmente.

Cidades elegíveis para o auxílio

Além das cidades mencionadas no Rio Grande do Sul, os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina também têm municípios que se encontram na mesma situação, possibilitando que os trabalhadores solicitem o saque-calamidade do FGTS para enfrentar dificuldades decorrentes de desastres naturais.

