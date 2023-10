O WhatsApp é uma das redes sociais mais populares do mundo. Através dele é possível obter acesso a uma série de grupos e comunidades das mais variadas cidades brasileiras e até mundiais. Entretanto, em meio a tanta comunicação — é importante ficar atento a alguns truques para garantir o máximo possível de privacidade dentro da plataforma. Veja alguns truques para ter o máximo possível de privacidade.

Manobra SIMPLES para garantir sua privacidade no WhatsApp; confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mensagens de voz

Um dos grandes problema do WhatsApp é confirmar quando alguém escutou o áudio de um outro contato. Isso acaba tirando a privacidade de muitos — na qual às vezes a única coisa desejada é escutar o áudio e responder tempos depois.

Para evitar isso, é possível pegar o áudio e encaminhar para um chat de confiança ou para si mesmo — através das novas funcionalidades do WhatsApp.

Feito isso, o usuário consegue escutar o áudio quantas vezes quiser e o remetente sequer irá saber que o áudio foi escutado. É uma boa maneira de manter a privacidade dentro do aplicativo.

Leia mais: Truque do alumínio no roteador: já viu isso? Entenda se funciona mesmo

Confirmação de leitura

A confirmação de leitura é um dos fatores cruciais do WhatsApp. Haja vista que muitos usuários querem mandar mensagens e não pretendem que os outros vejam quando as mesmas foram visualizadas. Para evitar isso é necessário ir nas configurações do aplicativo e clicar na opção de “Confirmação de leitura”. Feito isso, basta aguardar entrar na aba e clicar na opção de “Ativar/desativar”.

Pronto, o usuário não será mais notificado com o visto azul quando tiver visto alguma mensagem. Prezando muito mais pela privacidade de ambas as partes. Portanto, são truques práticos que auxiliam os usuários do WhatsApp a manterem sempre o máximo possível de privacidade e segurança dentro da plataforma.

Muitos golpes na internet são praticados exatamente por isso. Pela falta de privacidade e sigilo dentro das plataformas. Todo cuidado é pouco. É importante sempre manter a discrição dentro das redes sociais.

Dica bônus

Dentro da área de configurações do WhatsApp, há o setor de foto de perfil. É possível exibir as fotos de perfil somente para os contatos salvos. Caso contrário, qualquer pessoa irá visualizar a foto de perfil.

Bem como outras configurações de privacidade que podem ser vistas na mesma área em questão. Sendo ideal para proteger os usuários de criminosos da internet.

Logo, para quem entra em muitos grupos é uma excelente opção. Desse modo sempre optando pela discrição e segurança dentro da internet. Caso contrário, é importante sempre verificar os contatos que estão adicionando e informações adjacentes para evitar se meter em furadas. Todo cuidado é pouco.

Leia mais: ADEUS, Facebook e Instagram! Eles podem sair do iPhone