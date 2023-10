Moeda de 25 CENTAVOS assusta brasileiros com valor inesperado

Até pouco tempo atrás, muitos olhavam para moedas de 25 ou 50 centavos, guardadas em porta-níqueis ou em cofrinhos empoeirados como meros trocos, que provavelmente perderiam o valor com o tempo. No entanto, a realidade atual é completamente o oposto e uma simples moeda pode valer milhares de reais e fazer uma grande diferença no seu bolso. Siga a leitura, abaixo, e conheça o valor de uma moedinha de apenas 25 centavos.

Moeda de 25 centavos é avaliada em R$ 3 mil. — Foto: Reprodução / Mundo Numismático

Seu precioso troco

Se você pensa que moedas são apenas troco ou objetos acumulados em cantos da casa, saiba que algumas delas podem valer muito mais do que imagina.

Entre elas, a moeda de 25 centavos tem ganhado destaque no mundo numismático por conta da sua raridade e valor histórico. Continue a leitura, logo abaixo, e conheça detalhes sobre esta preciosa redondinha que, até pouco tempo atrás provavelmente juntava poeira em sua gaveta.

Leia mais: Uma simples moeda de 50 CENTAVOS pode valer MUITO MAIS e ninguém sabe

Explorando o universo da numismática

A numismática, ciência que se dedica ao estudo de moedas, cédulas e medalhas, tem atraído um número crescente de entusiastas no Brasil e no mundo.

Além do valor financeiro que podem representar na venda dessas peças históricas, a prática de colecionar e aprender sobre moedas e cédulas é um hobby emocionante e educativo.

O que pode determinar o valor de uma moeda?

A avaliação do valor de uma moeda rara envolve uma série de elementos. A raridade, a condição da moeda, a história que a acompanha e a demanda de outros colecionadores são fatores que influenciam diretamente na avaliação desse objeto.

Sendo assim, moedas que exibem características únicas, como erros de cunhagem, podem ser consideradas verdadeiros tesouros para os colecionadores.

A anomalia valiosa da moeda de 25 centavos

A moeda de 25 centavos, conhecida carinhosamente como “mula”, apresenta um incomum defeito de cunhagem que a torna muito valiosa no mercado numismático. Esse erro ocorre quando a moeda exibe a frente e o verso de duas moedas diferentes.

No caso da “mula”, o lado da “coroa” foi cunhado de acordo com o padrão da moeda de R$ 0,50, conferindo-lhe um status de raridade e valor significativo. Atualmente, peritos da numismática chegam a avaliar a famosa “mula” em valores que podem chegar perto dos R$ 3 mil.

Onde vender a moeda de 25 centavos?

Após obter uma avaliação precisa da peça, é possível comercializá-la em locais especializados, como o Mercado Livre, leilões de moedas, Brasil Moedas Leilões ou na Sociedade Numismática Brasileira.

Plataformas de comércio online frequentemente são boas opções, pois reúnem diversos colecionadores dispostos a pagar um alto valor pela peça. No entanto, é importante considerar eventuais taxas administrativas e de envio antes de concluir a negociação.

Leia também: “Perna de pau” é o apelido da moeda de 1 REAL que vale mais de 7 MIL