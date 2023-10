O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos para o mês de outubro, trazendo informações indispensáveis para os segurados da Previdência Social. Siga a leitura, logo abaixo, para saber mais detalhes sobre as datas de pagamento de benefícios, bem como informações essenciais sobre como consultar os repasses previdenciários.

Pagamentos INSS: veja sua posição na fila para receber em outubro. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O seu momento de receber

O calendário de outubro de 2023 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já foi atualizado e traz informações de fundamental importância para todos os segurados da Previdência Social.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba informações completas sobre datas de pagamentos dos benefícios, assim como detalhes relacionados aos meios para consultas.

Datas e valores da aposentadoria do INSS

Este calendário orienta os depósitos dos benefícios de aposentadoria e pensão, levando em consideração o número do cartão do beneficiário e o valor recebido, seja ele igual ou superior a um salário mínimo.

Além disso, o governo federal estabeleceu um teto para os pagamentos do INSS, que agora é de R$ 7.507,49.

Previsão de pagamentos do INSS

O pagamento dos benefícios referentes a outubro terá início no dia 25 deste mês. Segundo informações do Ministério da Previdência Social, mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses programados para 2023.

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, sendo classificadas para aqueles que recebem até um salário mínimo e para os beneficiários com renda mensal acima desse limite.

Conforme você verá, logo a seguir, nas tabelas apresentadas, para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os pagamentos terão início no dia 25 de outubro, começando pelos beneficiários com benefício final 1. Já para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, os depósitos só terão início a partir do dia 1º de novembro.

As datas de pagamento são determinadas de acordo com o último dígito do benefício, e aqui estão as datas de pagamento para outubro de acordo com o número final do benefício:

É importante destacar que o valor mínimo dos benefícios teve um aumento ao longo do calendário de 2023, acompanhando o aumento do salário mínimo nacional, que agora é de R$ 1.320.

Como consultar?

Para identificar a data de pagamento, basta consultar o número final do cartão de benefício, excluindo o último dígito verificador após o traço.

Como exemplo, se o número do cartão for 123456789-0, você deve considerar o número 9 como o dígito final para determinar a data de pagamento.

