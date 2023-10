Basta APENAS 1 MULTA para perder sua CNH; veja qual

Descubra qual é a penalidade máxima que pode ocasionar a perda imediata da sua CNH. As infrações de trânsito devem ser conhecidas e compreendidas por todos os motoristas ao obter a carteira de habilitação.

Ao compreender as leis de trânsito e as regulamentações mais significativas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os cidadãos asseguram que seus documentos permaneçam intactos, livres de multas. A seguir, continue lendo e saiba qual multa pode fazer perder a carteira.

Esta multa pode te fazer perder a CNH! Entenda/ / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

CNH: atenção constante ao Código de Trânsito

Em primeiro lugar, manter uma atenção constante ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é essencial para a segurança de todos os usuários das vias públicas no Brasil, sejam motoristas ou pedestres. Este conjunto de normas e regulamentos foi concebido para garantir a fluidez do tráfego, minimizar acidentes e preservar vidas.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece diretrizes de comportamento no trânsito, com o objetivo de proteger motoristas, pedestres, ciclistas e passageiros. Em consequência, aderir a essas diretrizes reduz de forma substancial a probabilidade de ocorrência de acidentes e lesões graves.

Desrespeitar o código pode acarretar em multas, acúmulo de pontos na carteira de motorista, apreensão de veículos e até mesmo detenção, em casos mais graves. Sendo assim, acatar as leis de trânsito é uma obrigação que se impõe a todo condutor.

Condutor precisa estar atento ao código

Outro aspecto a ser considerado é que dirigir um veículo é uma responsabilidade que afeta não apenas a vida do condutor, mas também a de outras pessoas. Nesse sentido, o CTB ajuda a definir padrões de responsabilidade e comportamento nas estradas.

Conhecer e respeitar o Código de Trânsito promove a educação no trânsito, revelando a importância do respeito mútuo entre os diversos usuários das vias públicas.

O CTB também visa aprimorar a circulação do tráfego, reduzindo congestionamentos e aprimorando a mobilidade urbana. Seguir as regulamentações contribui para um trânsito mais fluido para todos.

Penalidade máxima no Código de Trânsito Brasileiro

É essencial que todos os condutores estejam familiarizados com o Código de Trânsito Brasileiro, atualizados em relação às suas alterações, e o cumpram estritamente. Isto não apenas torna as vias mais seguras, mas também contribui para um ambiente mais organizado e harmonioso no trânsito.

Por todas estas razões mencionadas, os motoristas brasileiros precisam estar cientes de uma penalidade máxima que pode resultar na revogação de suas habilitações.

Para evitar a perda da sua CNH, é fundamental conhecer o CTB e estar ciente de que ele estipula a suspensão da carteira em duas situações específicas.

O artigo 261 do Código estabelece que o motorista terá sua habilitação revogada ao cometer uma infração autossuspensiva ou ao acumular o limite máximo de pontos na CNH.

As infrações autossuspensivas possuem variações em relação ao seu valor, fator multiplicador e período de suspensão. No entanto, é essencial compreender que você não deve:

Dirigir sob a influência de álcool;

Recusar-se a realizar o teste do bafômetro;

Conduzir de forma ameaçadora para pedestres ou outros veículos;

Participar de corridas em vias públicas;

Promover rachas;

Omitir assistência a vítimas de acidentes;

Exceder o limite de velocidade em mais de 50% do máximo permitido;

Interromper ou organizar a interrupção do tráfego sem autorização.

