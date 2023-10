Este é o amuleto de cada signo para GANHAR NA LOTERIA (ter muita sorte)

Muitas pessoas acreditam que em nome da sorte vale tudo, desde que se tenha muita fé no que se pratica. Quando se fala no mundo dos astros, há que não saia de casa sem olhar o que o horóscopo da semana diz sobre o seu signo. Já outros, costumam carregar amuletos como sinal de sorte ou para espantar o mau olhado. Seja qual for o uso que você decidir para o mesmo, confira, logo abaixo, os 12 amuletos para cada um dos signos solares que podem dar aquela força para a sua sorte.

Conheça o amuleto de cada um dos 12 signos para atrair mais sorte para a sua vida. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A sorte que te favorece

O uso de amuletos é uma prática ancestral que perdura ao longo dos tempos, e sua ligação com os 12 signos do zodíaco oferece uma fascinante perspectiva de proteção e orientação.

Continue a leitura, logo abaixo, e descubra agora qual é o amuleto ideal para o seu signo e como ele pode influenciar a sua jornada.

12 amuletos para cada um dos signos do zodíaco

De colares a pedras, de conchas a até ferradura, cada um dos 12 amuletos escolhidos tem uma propriedade e significado especial para cada signo solar do zodíaco. Confira, a seguir, cada um deles.

Áries (21/03 a 20/04) – A pepita de ouro

Os arianos são conhecidos por sua coragem e determinação. Seu amuleto, a pepita de ouro, representa um mineral sólido e resiliente, que brilha intensamente, simbolizando a firmeza necessária para enfrentar desafios sem se quebrar.

Touro (21/04 a 20/05) – O elefante

Taurinos são conhecidos por sua estabilidade e determinação. O elefante, em pequenas esculturas, reflete a busca gradual por equilíbrio, assim como esse majestoso animal conquista seu espaço de forma serena e segura.

Gêmeos (21/05 a 20/06) – Chaves e colar de cadeado

Geminianos são conhecidos por sua mente ágil e habilidade com as palavras. O ato de girar chaves nas mãos e o uso de um colar de cadeado representam clareza mental e a capacidade de escolher as palavras certas para abrir portas.

Câncer (21/06 a 22/07) – Estrelas e constelações

Os cancerianos são influenciados pela Lua e pelas estrelas. As estrelas e constelações são seus amuletos, elevando suas habilidades intuitivas e especiais, que tornam esse signo único.

Leão (23/07 a 22/08) – O sol

Os leoninos são regidos pelo sol, e sua energia brilha intensamente. Quadros que representam o sol iluminam seus espaços, lembrando-os de brilhar e se destacar onde quer que estejam.

Virgem (23/08 a 22/09) – A coruja

Pessoas de Virgem compartilham a visão precisa de uma coruja. Um chaveiro é seu amuleto, favorecendo sua postura crítica e organizada diante de desafios.

Libra (23/09 a 22/10) – Pingente de coração

Librianos são apaixonados e valorizam a justiça. Um delicado pingente de coração estimula sua prudência e ajuda a priorizar o que realmente importa.

Escorpião (23/10 a 21/11) – Ferradura de metal

Escorpianos são conhecidos por sua determinação e intensidade. Uma ferradura de metal fixada na parede é seu amuleto, simbolizando autoconfiança e o desejo de liberdade.

Sagitário (22/11 a 21/12) – O besouro

Os sagitarianos são aventureiros e se transformam ao longo da vida. O besouro, que passa por metamorfoses, reflete sua busca constante por novas experiências e alegria na vida.

Capricórnio (22/12 a 20/01) – A tartaruga

Capricornianos são resistentes e persistentes. A energia da tartaruga, que caminha a passos lentos, simboliza a busca por um futuro estável e a sabedoria de evitar escolhas passageiras.

Aquário (21/01 a 19/02) – O anjo da criatividade

Aquarianos têm uma alma criativa. Seu amuleto é um mensageiro dos céus, lembrando-os de sua capacidade única de criar e inovar.

Peixes (20/02 a 20/03) – A concha do mar

Piscianos são sonhadores e espirituais. Sua ligação com a calmaria do mar é representada pela concha, que reflete o espírito tranquilo e sonhador desse signo.

Leia também: Eles gostam é da CONFUSÃO: signos que dão uma boiada para não sair da briga