Atualmente, mais de 20 milhões de famílias brasileiras recebem algum tipo de auxílio financeiro do governo federal. Com isso, uma das dúvidas mais comuns se refere a possibilidade, ou não, em acumular o Bolsa Família com outros auxílios do governo, por exemplo. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba a resposta.

Bolsa Família 2023: quem recebe tem direito a mais benefícios? — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é seu por direito

Não é novidade que os programas do governo federal costumam levantar diversas questões entre os brasileiros, seja por alterações de valor ou até mesmo nas regras que cada um possui.

Tanto para beneficiários quanto para aqueles que têm mera curiosidade, compreender o funcionamento desses auxílios financeiros é fundamental para um planejamento adequado e para compreender o panorama de nossa assistência social.

Uma das dúvidas mais recorrentes, especialmente neste ano de 2023, é se é possível acumular o Bolsa Família com outros auxílios do governo.

É viável receber mais de um benefício simultaneamente? Quais são as condições para isso? Siga a leitura, logo abaixo, e saiba o que é mito e o que é real, quando se trata de benefícios sociais.

Leia mais: Como descobrir se tem direito à indenização de R$ 15 MIL do Auxílio Brasil

Bolsa Família em 2023: uma visão geral

Antes de entrarmos na questão principal, é importante compreender melhor o programa Bolsa Família neste ano de 2023.

Em sua definição tradicional, é um programa de transferência direta de renda, direcionado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país, onde seu objetivo é garantir que essas famílias tenham acesso à alimentação, educação e saúde.

A cada ano, ocorrem ajustes e modificações no programa, portanto, é importantíssimo estar atualizado sobre os critérios vigentes para garantir o benefício de forma adequada.

É possível receber mais de um benefício?

Agora, passemos à questão que interessa a todos: é realmente possível combinar o Bolsa Família com outros auxílios governamentais? A resposta é sim, mas há condições a serem atendidas para receber esses benefícios simultaneamente, conforme detalharemos mais a seguir.

Quais outros benefícios podem ser recebidos em conjunto?

Além do Bolsa Família, existem outros benefícios governamentais que podem ser recebidos de maneira simultânea. Dentre eles:

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Auxílio Gás

Tarifa Social de Energia Elétrica

Tarifa Social de Água e Esgoto

Auxílio Enxoval

Auxílio Aluguel

Auxílio Creche

E outros

Um exemplo prático de como uma família pode receber múltiplos benefícios governamentais é o seguinte:

Uma família com renda mensal de R$ 2.000,00, composta por um casal, dois filhos de 10 e 12 anos de idade e uma gestante, pode ser elegível para receber o Auxílio Brasil, o Auxílio Gás, além das tarifas sociais de energia elétrica e água.

Atenção ao desconto no valor dos benefícios

Vale ressaltar que, em alguns casos, o acúmulo de mais de um benefício governamental pode resultar em um desconto no valor do benefício. Isso acontece porque o governo federal estabelece um limite de renda para que as famílias possam receber esses auxílios.

Por exemplo, uma família que receba tanto o Auxílio Brasil quanto o BPC não pode ter uma renda familiar mensal superior a R$ 2.424,70. Se a renda familiar ultrapassar esse valor, o benefício do Auxílio Brasil será reduzido.

Critérios para receber dois benefícios do governo

Para receber dois benefícios governamentais ao mesmo tempo, é necessário que as famílias atendam aos seguintes critérios:

Estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Cumprir os requisitos de renda do programa no qual desejam se inscrever

Não receber benefício do mesmo programa em outra família

Não ter renda superior ao limite estabelecido pelo programa no qual desejam se inscrever.

Como solicitar esses benefícios?

Para solicitar os benefícios mencionados, é necessário comparecer a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Conclusão

Os benefícios governamentais têm um papel fundamental em auxiliar as famílias de baixa renda a terem acesso a itens essenciais.

Portanto, se você se enquadra nos critérios mencionados, não hesite em solicitar os benefícios aos quais tem direito. Fique informado e aproveite essas oportunidades que podem fazer diferença na vida de sua família.

Leia também: Bolsa Família: benefícios extras podem fazer você receber MAIS em outubro