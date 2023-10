Para as mulheres que sempre sonharam com a independência nas estradas com uma CNH em mãos, mas se viram limitadas por problemas financeiros, eis uma ótima notícia. Um projeto pioneiro, batizado de “Elas na Direção”, surge como uma promessa de transformar a realidade da mobilidade feminina no Brasil. Continue a leitura, a seguir, e saiba detalhes desta iniciativa inédita para o empoderamento feminino.

Atenção, mulheres! CNH de graça conta em novo projeto. — Foto: Reprodução

Habilitação liberada

Um projeto inovador chamado “Elas na Direção” está pronto para transformar a realidade da mobilidade das mulheres no Brasil.

Se você é uma mulher que sonhou em conquistar as estradas com sua própria carteira de motorista, mas enfrentou barreiras financeiras, há boas notícias à vista. Siga nesta leitura e saiba mais informações sobre a novidade que está por vir.

A força por trás do projeto “Elas na Direção”

Patrocinado pela Chevrolet e organizado pela ONG Plano de Menina, o projeto “Elas na Direção” busca ser uma ação afirmativa. Seu objetivo é oferecer às mulheres que não têm recursos financeiros a oportunidade de obter sua CNH gratuitamente.

Este não é um projeto pequeno, pois a Chevrolet investiu um valor significativo de 1 milhão de reais, e com a contribuição online, arrecadaram mais de R$ 1.143.554,72, contando com o apoio de grandes empresas como L’Oréal, Mynd e WMCCann.

A grande revelação no Festival Plano de Menina

Durante a 7ª edição do Festival Plano de Menina, que ocorrerá no Masp no dia 14/10 (próximo sábado), haverá um momento grandioso: a revelação das mulheres beneficiadas pelo projeto.

Além disso, a Chevrolet promoverá um painel especial sobre empoderamento feminino no trânsito, com a participação de figuras notáveis como Adriana Quintas, Diretora de Diversidade e Inclusão da GM, e a influenciadora Tchulim.

No mesmo evento, Gabriela Corrêa, da Lady Driver, liderará um painel poderoso intitulado “Mulheres no Volante: Empoderamento e Mobilidade”, destacando a força e resiliência das mulheres na indústria de transporte. Este painel enfatizará histórias inspiradoras e a importância da representatividade feminina.

Sobre o projeto “Elas na Direção”

A Chevrolet, em parceria com a ONG Plano de Menina, visa alterar a narrativa das mulheres ao volante no Brasil. As estatísticas demonstram que as mulheres são condutoras mais prudentes. No entanto, o medo de dirigir ainda é prevalente entre elas. “Esta iniciativa busca encorajar todas as mulheres a superarem esse medo e demonstrar que o trânsito é um espaço para todos”, afirma Chris Rego, Diretora Executiva de Marketing da GM América do Sul.

Condições e regulamento

O projeto aceita inscrições de mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, que ainda não possuam CNH. O prazo para a conclusão das aulas pode se estender até 31 de agosto de 2024, cobrindo todas as despesas, com exceção das reprovações.

Expectativa para novas oportunidades

Uma boa notícia para aquelas que não conseguiram se inscrever na primeira fase do projeto “Elas na Direção”: fontes indicam que em breve serão abertas novas vagas. Portanto, se você sonha em conquistar sua independência ao volante, mantenha-se informada e fique atenta ao próximo período de inscrição.

Este é um projeto que tem gerado muito interesse, e as vagas podem ser preenchidas rapidamente. A oportunidade de obter sua CNH gratuitamente é imperdível e pode ser o passaporte para uma nova fase de empoderamento em sua vida.

Divulgação das selecionadas na primeira etapa da CNH gratuita

Além de todas as atividades inspiradoras e transformadoras prometidas no evento no Masp, há um momento muito aguardado: a divulgação da lista das mulheres selecionadas na primeira etapa do projeto.

Muitas se inscreveram, e a ansiedade é grande. No dia 14/10, conheceremos aquelas que iniciarão esta jornada de liberdade e autonomia nas estradas. As inscrições para a primeira fase se encerraram em 27 de agosto de 2024, e mais de 200 mulheres de todo o Brasil serão beneficiadas.

Revolução significativa

“Elas na Direção” não é apenas um projeto; é uma revolução para o empoderamento feminino no Brasil. Trata-se de uma iniciativa que reforça o compromisso das grandes empresas com a diversidade e a igualdade.

Portanto, se você é uma mulher que sonha em conquistar sua independência nas estradas, este é o momento. O trânsito é, indiscutivelmente, um espaço para todos.

