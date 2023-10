Fiz isso e recebi R$ 64 A MAIS no Caixa Tem hoje; veja o truque

Todos os meses milhares de famílias e grupos unipessoais que têm direito ao auxílio social do Bolsa Família recebem pelo menos R$ 600,00 na conta social digital da Caixa Econômica Federal, que pode ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. No entanto, neste mês de outubro uma bonificação extra deve entrar na conta dos beneficiários. Saiba mais detalhes, a seguir e veja se você está na lista.

Surpresa no app

Mensalmente, milhares de famílias beneficiárias do Bolsa Família recebem pelo menos R$ 600,00 na conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal, que pode ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem.

Agora, uma notícia que traz alegria a muitos: em breve, um valor extra será pago a esses beneficiários. Confira, a seguir!

Abono Natalino do Bolsa Família de R$ 64,00 será depositado no Caixa Tem

Esse valor extra de R$ 64,00, se refere ao Abono Natalino do Bolsa Família, e foi anunciado através da Lei nº 12.802, de autoria do Poder Executivo, e publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB) nesta sexta-feira (6).

Quem terá direito ao valor extra?

Segundo a publicação, terá direito ao Abono Natalino, no valor de R$ 64,00, o beneficiário do Bolsa Família que esteja com a situação regular no programa social, de acordo com a base de dados do Governo Federal. Isso permitirá definir o número de famílias que irão receber esse valor adicional.

É importante ressaltar que para manter a situação regular, é preciso atender os seguintes requisitos:

Crianças com idade entre 4 e 6 anos devem manter uma frequência escolar mínima de 60%;

Crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos devem manter uma frequência escolar mínima de 75%;

Crianças de até 6 anos devem realizar o acompanhamento nutricional (peso e altura);

Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal;

A família deve manter a carteira de vacinação em dia.

Como sacar o benefício no Caixa Tem

Para os beneficiários que desejam sacar o valor do Abono Natalino no Caixa Tem sem a necessidade de utilizar o cartão do Bolsa Família, aqui está um guia simples:

Acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Faça login com CPF e senha. Clique em “Saque sem Cartão”. Em seguida, clique em “Gerar Código de Saque”. Anote o código gerado, que tem validade de até 60 minutos. Insira o valor que deseja sacar. Digite sua senha. Por fim, na Lotérica, apresente um documento de identificação e informe o código para fazer o saque.

Além disso, você pode explorar outras funcionalidades do Caixa Tem para facilitar ainda mais sua vida financeira.

Essa é uma ótima notícia para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que receberão um Abono Natalino para tornar o final do ano ainda mais especial. Certifique-se de que sua situação no programa está regular e aproveite esse benefício extra.

