Quem tem cartão VISA pode dar pulos de alegrias HOJE (7)

Mesmo em cima da hora, ainda dá tempo para você, cliente Visa, garantir 35% de cashback em compras, além de frete grátis para todas as compras efetuadas em uma conhecida rede de supermercados. Como requisitos, além de precisar ter cadastro na rede, o candidato à imperdível promoção precisa ser membro do programa fidelidade da bandeira do cartão. Saiba mais detalhes sobre esta incrível chance, a seguir.

Cashback em conta

Os clientes que possuem cartões da bandeira Visa têm um motivo especial para aproveitar uma promoção exclusiva que oferece até 35% de cashback em compras.

No entanto, é importante destacar que essa oferta tem um prazo limitado e estará disponível somente até o próximo este sábado (7).

35% de cashback só até hoje

Essa promoção, em parceria com o Justo Supermercado, oferece aos usuários dos cartões Visa a oportunidade de obter não apenas o cashback, mas também frete grátis na entrega de seus produtos, tornando a experiência de compra ainda mais vantajosa.

Para participar dessa promoção, é necessário seguir algumas condições específicas. Primeiramente, a oferta é destinada aos clientes que realizarão sua primeira compra online na rede do Justo Supermercado.

Além disso, é fundamental possuir um cadastro ativo no programa de fidelidade da bandeira Visa, o Vai de Visa.

Como conseguir o cashback?

Aprenda agora o passo a passo para garantir o cashback:

Acesse a página da oferta no site do Vai de Visa. Faça o login em sua conta e anote o código do cupom da oferta. Em seguida, clique no link disponível na página para acessar o site da parceria. Escolha os produtos desejados, insira o cupom na hora do pagamento e efetue a transação com um cartão Visa.

É importante ressaltar que cada CPF só pode utilizar um cupom, e o valor mínimo das compras deve ser de R$ 200. O limite máximo para o dinheiro de volta é de R$ 100.

O Justo Supermercado atende não apenas a capital, mas também a Região Metropolitana de São Paulo, incluindo localidades como Osasco, Guarulhos, Barueri e São Bernardo do Campo.

Entendendo o programa “Vai de Visa”

Além disso, é fundamental compreender o que é o programa “Vai de Visa”. Este programa oferece uma série de benefícios e vantagens aos clientes que possuem cartões Visa.

Para participar, basta realizar o cadastro e adicionar os cartões Visa em sua conta. Além do cashback, como destacado nesta promoção, o programa proporciona outras oportunidades, como descontos exclusivos e a chance de participar de sorteios especiais.

Como se cadastrar

Para saber mais e se cadastrar ou acessar a plataforma, os usuários podem visitar o site do Vai de Visa ou utilizar o aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. Não perca a oportunidade de aproveitar todas as vantagens oferecidas pelo programa da bandeira Visa.

