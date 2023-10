Modo “senhor dos segredos” apaga seus rastros no WhatsApp; veja como ativar

O WhatsApp é um aplicativo que diariamente é usado por várias pessoas em todo o mundo, então, é comum que nele haja algumas mensagens que devem ser apagadas, seja por problemas de memória ou apenas para apagar os “rastros” sobre determinado assunto. Contudo, nem todos sabem como fazer isso da maneira correta, confira agora como é possível efetuar a limpeza da maneira correta.

Saiba como apagar com todos os rastros deixados no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Limpando as conversas em aparelhos Android e iPhone

No aparelho Android o processo é bastante simples, basta que:

O usuário clique nos 3 pontinhos que fica no canto superior direito e após isso em configurações;

Selecione agora “Conversas” e após isso “historico de conversas”;

Escolha a opção “limpar todas as conversas” e confirme.

Ainda aparecerá uma opção para o usuário escolher se também irá querer apagar as imagens e vídeos da galeria ou não.

No aparelho iPhone o procedimento também é simples, basta:

Clique em configurações e após isso em “conversas”;

Clique na opção “limpar todas as conversas”;

Confirme o número de telefone e clique novamente em “limpar todas as conversas”;

Pronto, o procedimento terá sido realizado com sucesso.

É possível limpar as conversas pelo WhatsApp Web?

Sim, mas para isso, é necessário que a versão do programa seja atualizada, ou seja, pelo WhatsApp Web que roda pelo navegador não é possível, mas pela versão que roda no programa desktop sim. Estando usando a versão atualizada, o processo é:

Clique no botão de configurações e após isso vá até “conversas”;

Após isso, escolha “limpar todas as mensagens”;

Confirme em “limpar conversas”;

Pronto, as conversas também serão todas apagadas, de maneira análoga aos demais métodos mencionados.

Limpando conversas de grupos ou contatos específicos

Também é possível limpar as conversas de um grupo ou contato específico, para isso:

Entre no grupo ou contato que deseja limpar as conversas;

Clique em “mais”;

Irá aparecer várias opções, escolher “limpar conversa” e confirmar.

Lembrando que uma opção para não precisar ficar limpando as conversas do WhatsApp é ativando o modo de mensagens temporárias, assim, o usuário não precisará se preocupar com isso. Basta escolher um período e esperá-lo.

Por exemplo, se elas forem temporárias e o período for de 7 dias, então, a cada 7 dias irá ocorrer a remoção dessas mensagens, sem a necessidade do usuário ter realizado nenhum procedimento.

Além disso, há outras opções interessantes, como, desativar o download automático das mídias, isso acaba atrapalhando bastante, sobretudo, enchendo a memória do celular.

