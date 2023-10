De R$ 500 a R$ 5 MIL: como aumentar limite do cartão Banco do Brasil

Cartões de crédito podem ser uma bênção, como também uma maldição. E o que pode determinar isto é justamente o tamanho do seu limite. Sendo assim, antes de buscar um aumento no crédito do cartão, é essencial realizar um planejamento financeiro cuidadoso para determinar se tal possibilidade não irá representar um risco de endividamento. Ainda assim, se busca uma forma de subir o limite do cartão do Banco do Brasil, por exemplo, temos algumas dicas. Veja, a seguir.

O céu é o limite para o seu cartão

Muitos clientes do Banco do Brasil têm dúvidas sobre como ampliar o limite de seus cartões de crédito. Primeiramente, é importante ressaltar que cada cartão deve ter um limite específico para o titular. O ideal é que o limite disponível no cartão de crédito não ultrapasse 50% do salário do consumidor.

Com este detalhe esclarecido, continue a leitura, logo abaixo, e saiba algumas dicas e precauções sobre um possível aumento no seu cartão de crédito do Banco do Brasil.

Aumento de limite: cuidado com o que deseja

Até o momento, o Banco do Brasil não disponibilizou um procedimento formal para solicitar um aumento de limite. Entretanto, adotar determinados comportamentos responsáveis pode levar o banco a reavaliar a conta do cliente e, consequentemente, conceder um limite maior.

É importante destacar que um limite mais elevado implica em maiores taxas e juros, especialmente se houver atraso no pagamento da fatura, o que é de responsabilidade do cliente.

Portanto, antes de buscar um aumento no limite do cartão de crédito, é essencial realizar um planejamento financeiro cuidadoso para determinar se essa expansão é viável e benéfica, em vez de representar um risco de endividamento.

4 dicas para aumentar o limite do seu cartão do Banco do Brasil

1. Utilize sempre seu cartão

Ao utilizar o cartão com frequência, a instituição financeira entende que o cliente o utiliza em todas as suas necessidades e que um aumento no limite poderia ser benéfico para ambas as partes.

2. Pague o valor total da fatura

Para que a instituição financeira compreenda que o cliente é um bom pagador, a fatura deve ser paga integralmente, sem parcelamentos. Dessa forma, o cliente demonstra que consegue arcar com todos os seus gastos de maneira responsável.

3. Evite atrasos no pagamento

Além de pagar a fatura em seu valor total, é fundamental que o cliente a pague até a sua data de vencimento. Recomenda-se a ativação do débito automático, o que indica à instituição financeira que o cliente possui um bom controle de suas finanças, aumentando a probabilidade de um limite maior.

4. Parcelas longas não são uma boa opção

Embora as compras possam ser parceladas, é aconselhável evitar prazos de parcelamento muito longos, uma vez que isso implica em um maior risco financeiro.

Como é definido o limite do cartão de crédito?

O limite do cartão de crédito é estabelecido pela instituição financeira após uma análise dos dados do cliente, principalmente sua renda mensal. Essa análise tem como objetivo determinar a capacidade de pagamento do cliente, ou seja, quanto ele é capaz de pagar mensalmente.

Além disso, essa avaliação considera se o cliente é um bom ou mau pagador, com base em seu histórico de pagamentos e possíveis restrições em seu nome.

Como ajustar o limite do cartão de crédito do BB?

O ajuste do limite do cartão de crédito do Banco do Brasil pode ser feito de forma rápida e conveniente pelo aplicativo do banco ou pelo internet banking.

No aplicativo BB: Para ajustar o limite pelo aplicativo, o cliente deve fazer login, acessar o menu “Cartão” e, em seguida, selecionar “Limites”. Lá, ele pode ajustar o limite disponível movendo a barra ou digitando o valor desejado.



Como funciona o reajuste de limite do cartão do Banco do Brasil?

Por meio do reajuste de limites, é possível aumentar o limite do cartão de crédito sem a necessidade de alterar o limite principal do cartão, o que reduz as chances de endividamento. Esta espécie de remanejo envolve transferir parte do limite do cheque especial ou do crédito pré-aprovado para o cartão de crédito.

Isso significa que só haverá pagamento de juros caso ocorra atraso no pagamento da fatura do cartão ou em compras parceladas. Esse reajuste pode ser efetuado tanto pelo site quanto pelo aplicativo do banco.

Através do site

Para realizar o reajuste de limite pelo site, o cliente deve clicar em “Acesse sua conta”, localizado no canto superior direito da tela, e efetuar o login. Após isso, basta selecionar “Meus limites” e, em seguida, “Transferência entre Cartão/CDC/Cheque Especial”.

Pelo aplicativo BB

Após fazer login no aplicativo, basta clicar em “Meus limites” e selecionar a opção “Transferência de limites”, em seguida, procurar pela opção “CDC para cartão de crédito”.

Lembramos que é essencial que os clientes do Banco do Brasil utilizem essas dicas de maneira responsável e avaliem se o aumento do limite é realmente necessário e benéfico para sua situação financeira.

