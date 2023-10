Trabalhadores poderão liberar saldo do FGTS com Pix; veja como

Desde agosto de 2023, o governo federal vem realizando testes para garantir a eficiência do FGTS Digital, novo sistema que facilitará pagamentos e diminuirá consideravelmente as burocracias. No entanto, já a partir de novembro de 2023, algumas pessoas terão acesso antecipado ao novo sistema via Pix. Entenda a novidade em detalhes, a seguir.

Em novembro deste ano algumas pessoas terão acesso antecipado ao sistema FGTS Digital via Pix. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O fim das burocracias

O FGTS Digital está prestes a revolucionar a forma como os trabalhadores e empresas lidam com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, este novo sistema de recolhimento entrará em vigor a partir de janeiro do próximo ano, trazendo consigo a promessa de maior conveniência e simplicidade. Continue a leitura e saiba mais detalhes, logo abaixo.

FGTS Digital e suas vantagens

O FGTS Digital é uma inovação baseada em sistemas informatizados que visam gerenciar todos os processos relacionados ao cumprimento das obrigações de recolhimento do FGTS.

Uma das principais novidades é a possibilidade de realizar o pagamento por meio do Pix, eliminando a necessidade de visitar uma agência da Caixa Econômica Federal para receber o benefício.

Empresas, em especial, serão beneficiadas pela nova tecnologia, que simplificará significativamente o cumprimento de suas obrigações, reduzindo a burocracia.

Desde agosto deste ano, o governo vem realizando testes para garantir a eficiência do FGTS Digital, com o objetivo de torná-lo plenamente operacional a partir de janeiro de 2024. No entanto, já a partir de novembro de 2023, algumas pessoas terão acesso antecipado ao sistema FGTS Digital via Pix.

Mudanças notáveis

A partir de janeiro de 2024, haverá uma mudança significativa na data de vencimento das obrigações relacionadas ao FGTS. A edição da Lei nº 14.438/2022 estabeleceu que as empresas poderão efetuar o recolhimento até o vigésimo dia do mês seguinte ao da competência, em contraste com as regras atuais.

Isso representa uma redução considerável no tempo despendido pelos empregadores, que atualmente gastam em média 34 horas por mês no preenchimento dessas obrigações. Com o novo sistema, esse tempo será reduzido para apenas 25 horas.

Como se cadastrar no FGTS Digital?

Enquanto o governo realiza os testes do FGTS Digital, o Pix estará disponível a partir de novembro deste ano para alguns beneficiários. Para usufruir dessa comodidade, é necessário possuir uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal e fazer o cadastro no site do FGTS.

Esse procedimento garantirá que os benefícios sejam depositados diretamente na conta dos trabalhadores, evitando deslocamentos e burocracias desnecessárias.

Modernização em favor do trabalhador

O FGTS Digital representa um avanço significativo na modernização das relações trabalhistas e no aprimoramento dos processos de recolhimento do FGTS.

Com a promessa de maior eficiência, simplicidade e conveniência, ele é uma mudança positiva para trabalhadores e empresas em todo o Brasil.

A partir de janeiro de 2024, todos poderão experimentar os benefícios dessa inovação, enquanto alguns já poderão desfrutar das vantagens do Pix a partir de novembro deste ano.

