Abono de 1,5 MIL em dezembro; quem recebe?

O final do ano está chegando e é bastante comum o pagamento de abonos natalinos, para ajudar os funcionários e fomentar a economia local. Por conta disso, anda circulando um boato que em dezembro, o Governo irá repassar o valor de R$ 1.500 para vários brasileiros, o valor estaria até mesmo ligado ao Bolsa Família, então, a tendência seria que mais de 20 milhões de brasileiros recebessem o repasse, entenda.

Saiba tudo sobre o abono de R$ 1.500 que deve ser pago em dezembro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O repasse realmente vai acontecer?

A notícia que está circulando na internet afirma que o Governo do Espírito Santo iria realizar o pagamento do abono aos servidores do estado, o repasse deveria ocorrer no dia 12 de dezembro. Contudo, ao ser procurada, a Secretaria Estadual que realiza a gestão dos Recursos Humanos negou o comunicado.

Provavelmente a notícia se espalhou como verdadeira, por conta que no último ano, de fato o Estado realizou o pagamento de um abono no valor de R$ 1,5 mil aos servidores do Estado. Na época, mais de 70 mil funcionários foram contemplados.

Contudo, a previsão, é que o único pagamento que deve ocorrer para os funcionários, será o resto do valor do 13° salário e não um “abono extra”.

Veja também: 400 MIL Brasileiros Na Mira Da Receita Federal; Veja O Que Acontece Agora

Bolsa Família pagará abono natalino?

Com o boato em questão, surgiu outra notícia em paralelo, de que até mesmo os beneficiários do Bolsa Família iriam ter direito ao valor em questão. Contudo, eles não terão. Por conta que o repasse do programa social, é apenas de caráter assistencial.

Quem possui direito a receber o Bolsa Família são aqueles beneficiários que recebem repasses vinculados à Previdência Social. Já passaram algumas propostas no Congresso para instituir um abono extra ao benefício social.

Todavia, até o momento, não há nada aprovado, portanto, neste ano de 2023 não haverá abono ou 13° salário aos beneficiários do Bolsa Família.

Veja também: Clientes Shopee Agora Tem CRÉDITO No App; Como Usar

Mesmo impasse ocorre com outros benefícios

O mesmo questionamento acaba acontecendo com outros benefícios que são repassados pelo Governo Federal, como o benefício de prestação continuada, o BPC. Muitos acreditam que irão receber um abono ou até mesmo o 13° salário.

Contudo, por se tratar de um benefício também de caráter assistencial, não é possível que ocorra o repasse em questão. Além disso, o Governo, atualmente, não possui verbas suficientes para isso.

Portanto, o que resta é aguardar para que futuramente, seja possível que outros benefícios que não sejam de caráter previdenciário, também deem direito aos abonos e 13° salário.