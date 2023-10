Dá para receber R$ 350 do governo ainda esta semana; veja como

O Brasil é um país que possui dimensões continentais, então, para que tantos habitantes possam ter uma vida digna, é de suma importância que o Governo ajude as pessoas por intermédio de programas sociais. E em mais um grande repasse, ele irá pagar na próxima semana R$ 350 para várias pessoas, saiba quem terá direito ao valor em questão.

Confira como é possível ganhar R$ 350 ainda nesta semana | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O benefício será pago em todo o Brasil?

Infelizmente não, o valor em questão foi repassado pelo Governo de Goiás, que realizou a entrega de vários cartões, sendo que alguns deles, eram no valor de R$ 350. O repasse em questão, faz parte do programa “Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social”. Desse modo, o Governo ajuda os moradores que não possuem casa própria.

Então, nos próximos 18 meses, eles irão receber mensalmente o valor em questão. Vale lembrar que uma cerimônia exorbitante foi feita para comemorar a distribuição dos cartões citados. Ao todo, foram mais de 1 mil unidades deles.

Vale lembrar que nem todos foram destinados ao programa de Aluguel Social, outros o destino foi para as mães e idosos que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

A cerimônia contou com várias pessoas

O grande evento ocorreu no Ginásio Amando Grecco, que fica localizado em Trindade. Na ocasião, a primeira-dama Gracinha Caiado e o deputado Cristiano Galindo, fizeram-se presentes para prestigiar a entrega dos cartões.

O prefeito da cidade também contemplou o momento em questão. Lembrando que os cartões foram distribuídos da seguinte maneira:

76 para ao programa de aluguel social;

853 paa o programa Mães de Goiás;

137 cartões para o programa Dignidade.

Entenda a finalidade de cada programa social

O primeiro benefício, como já citado, trata-se do Aluguel Social, com ele, os beneficiários poderão ter a certeza que pelo menos pelos próximos 18 meses, irão obter uma ajuda de custos para pagar a mensalidade do aluguel de uma residência.

Já o programa Mães de Goiás visa ajudar mulheres que têm filhos com idade entre 0 a 6 anos, já o programa Dignidade, visa ajudar os idosos com idade entre 60 e 64 anos que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Ao final da cerimônia, o prefeito local comemorou bastante o repasse do valor aos moradores locais, de acordo com ele, é gratificante ver milhões de reais destinados às pessoas, ao povo, às mulheres, às mães. Portanto, para ter direito ao valor deve morar na localidade e cumprir à risca todas as regras de entrada nos programas em questão.

