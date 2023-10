Foi confirmado nesta última quarta-feira, 4, pelo Banco Central — que o Pix automático só será lançado no ano de 2024. A data já foi definida. O primeiro calendário havia previsto que a partir do início do ano o Pix automático já estaria disponível. Mas os planos foram alterados e o lançamento da novidade ficará para o fim do próximo ano. Veja como funciona e as datas oficiais.

Pix automático foi adiado, mas será lançado; veja como usar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o Pix automático?

O Pix automático é uma novidade anunciada pelo Banco Central. É possível realizar o pagamento recorrente de contas através do Pix automático. De semelhante modo ao débito automático.

O intuito é garantir muito mais praticidade aos usuários. É similar ao agendamento de Pix — mas no caso em questão, o Pix automático funciona para pagamentos recorrentes através da modalidade Pix.

Sendo possível realizar o pagamentro de serviços, assinaturas, contas de consumo e até mesmo pagamento de pessoas. Em razão de alguns detalhes técnicos, em razão da complexidade do produto oferecido — o Pix automático foi adiado por mais um momento.

Em nota o Banco Central afirmou que por ser um produto flexível e visa atender não somente o público geral mas principalmente as empresas, é preciso que seja muito mais trabalhado e testado — a fim de evitar erros e falhas em prol da má programação do mesmo.

Portanto, em razão dessa complexidade. O produto foi adiado para o ano de 2024. Haja vista que se trata de uma inovação. O débito automático só funciona se a empresa credora tiver convênio com o banco em si. Caso contrário, não irá funcionar a modalidade.

Leia mais: Trabalhador pode receber até 30% a mais na hora de tirar férias; saiba como

Afinal, quando será lançado?

Portanto, O Pix automático — produto tão esperado pelos brasileiros será lançado somente no ano de 2024. No mês de outubro. Isto é, caso não hajam outras mudanças em razão do período de lançamento do serviço.

Logo que o serviço for oficializado, as instituições bancárias poderão ter acesso as inúmeras informações e benefícios oriundos da modalidade. Podendo usá-lo da melhor maneira possível.

O Pix automático vem para o Brasil para inovar o mercado financeiro. Facilitando cada vez mais o pagamento de contas, transações e pagamentos recorrentes. Haja vista que o Pix por si só, representa muito para os brasileiros.

Que até então eram dependentes do TED e DOC, a fim de realizar suas transações. Pagando taxas a cada transação. Posteriormente — trocando cada uma delas pelo Pix.

Ademais, basta aguardar as novidades acerca do Pix automático diretamente em nosso site. Até o mês de outubro de 2024, o BC irá informando aos brasileiros acerca das novidades e atualizações na plataforma.

Leia mais: Nova forma de ganhar dinheiro? O que é o crédito carbono