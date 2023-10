Todos os dias milhares de brasileiros são notificados com multas. Dependendo da gravidade — podem ultrapassar os R$ 1 mil. Entretanto é possível reduzir essa multa em quase pela metade realizando um truque desconhecido por muitos! Através de uma plataforma do Governo é possível quitar todas as multas com descontos exclusivos e únicos.

Este é o TRUQUE para conseguir desconto de 40% em uma multa | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso e consiga quase 50% de descontos nas multas

Os motoristas que já levaram alguma multa de trânsito sabem muito bem o quão complicado é. Representando uma grande dor de cabeça e principalmente impactos econômicos. Os motoristas do Estado de São Paulo podem comemorar!

O estado aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônico. Isto é — um sistema que garante aos motoristas do estado descontos exclusivos em multas de trânsito. O intuito do sistema é democratizar o pagamento das multas e auxiliar os moradores da região.

Muitos deixam de pagar suas multas em razão dos altos preços, consequentemente — acabam perdendo os seus veículos em blitz de trânsito. Agora é possível pagar muito pouco em multas de trânsito e assim conseguir regularizar a situação.

Caso o motorista seja pego com multas atrasadas, poderá ter o seu veículo recolhido para o pátio do Detran. Todo cuidado é pouco. Por enquanto, somente os motoristas do Estado de São Paulo possuem acesso ao sistema.

Tudo indica que esse sistema de descontos irá se espalhar pelos demais estados brasileiros. Entretanto, a priori está sendo testado em São Paulo, um dos maiores estados do Brasil. Estima-se que no próximo ano hajam mais novidades acerca do tema.

Leia mais: STF marca data para tomar decisão importante sobre o FGTS

Como obter o desconto?

Não são todos os motoristas brasileiros que têm acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica. Somente algumas cidades do Brasil. Logo — os motoristas de São Paulo estão sendo privilegiados com essa grande oportunidade.

Para obter o desconto é necessário acessar o site do Detran de São Paulo ou ir até um dos postos do Detran espalhados pela região e procurar informações sobre a adesão ao Sistema de Multas.

Os infratores que receberam alguma multa neste ano de 2023, ao entrarem em contato com o Detran solicitando à adesão ao programa — poderão pagar somente 40% do total das multas. Representando uma economia de quase 50% do valor total das multas de trânsito.

É válido ressaltar que antes de tudo, o motorista precisa ter noção das multas de trânsito. Por enquanto — é necessário pedir adesão. Posteriormente será criada uma plataforma exclusiva para consulta, análise e pagamento das multas de trânsito.

Portanto, essa é a grande novidade que os motoristas de São Paulo estão obtendo. Agora ficou muito mais fácil quitar todas as multas em questão de segundos. Com muito mais praticidade e economia.

Leia mais: Senha perdida no Caixa Tem? Calma! Veja como recuperar