Prepare-se para 2024 com feriados prolongados; veja as datas

Faltando apenas dois meses para o fim do ano, os brasileiros já estão com os pensamentos voltados para 2024. Mais precisamente, nos feriados prolongados que costumam ser anunciados pelo governo federal às vésperas do encerramento do ano vigente. Continue lendo, logo abaixo, e saiba quais datas já estão confirmadas.

Para alegria dos brasileiros, o ano de 2024 será marcado por diversos feriados prolongados. | Foto: Reprodução

De olho no calendário de 2024

O calendário de feriados nacionais em 2024 ainda não foi divulgado pelo governo federal, pois, como é comum, isto geralmente acontece no final do ano anterior.

No entanto, já podemos ter uma noção das datas com base nas leis federais que regem os feriados. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba quais feriados oficiais já confirmados.

O que esperar dos feriados do próximo ano

Em 2024, o Brasil terá apenas quatro feriados prolongados, ou seja, aqueles que podem cair em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras.

A decisão de emendar essas datas fica a critério das empresas contratantes ou órgãos públicos. É importante estar ciente desses feriados com antecedência, pois afetam o planejamento de viagens e até mesmo o cronograma de estudos para concurseiros e estudantes.

Os 4 feriados nacionais prolongados em 2024

Confraternização Universal: 1º de janeiro de 2024, que cai em uma segunda-feira;



1º de janeiro de 2024, que cai em uma segunda-feira; Paixão de Cristo: 29 de março de 2024, que cai em uma sexta-feira;



29 de março de 2024, que cai em uma sexta-feira; Corpus Christi: 30 de maio de 2024, caindo em uma quinta-feira;



30 de maio de 2024, caindo em uma quinta-feira; Proclamação da República: 15 de novembro de 2024, que também cai em uma sexta-feira.

Sem chances para ‘enforcar’ feriados

Vale ressaltar que, com exceção do Corpus Christi, não haverá feriados que caiam em quintas ou terças-feiras, o que significa que os trabalhadores não terão a oportunidade de emendar essas folgas com outros dias úteis.

É importante mencionar que o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, é considerado feriado em algumas cidades, mas ainda não é reconhecido como um feriado nacional, portanto, não faz parte da lista de datas que abrangem todo o Brasil. Além disso, em 2024, essa data cairá em uma quarta-feira, não se enquadrando nos feriados prolongados do país.

Viajantes devem antecipar planos

Além dos feriados prolongados, 2024 terá outros feriados nacionais que podem cair em diferentes dias da semana, incluindo fins de semana. É importante se planejar com antecedência, especialmente se você está pensando em viajar ou precisa ajustar sua agenda de estudos.

Outros feriados de 2024

Páscoa: 31 de março, caindo em um domingo;



31 de março, caindo em um domingo; Tiradentes: 21 de abril, também caindo em um domingo;



21 de abril, também caindo em um domingo; Dia do Trabalho: 1º de maio, que será uma quarta-feira;



1º de maio, que será uma quarta-feira; Independência do Brasil: 7 de setembro, caindo em um sábado;



7 de setembro, caindo em um sábado; Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro, também em um sábado;



12 de outubro, também em um sábado; Finados: 2 de novembro, caindo em um sábado;



2 de novembro, caindo em um sábado; Natal: 25 de dezembro, que será uma quarta-feira.

Calendário marcado, hora de se planejar

Essas informações são importantes para o planejamento pessoal e profissional de todos os brasileiros, permitindo que todos se organizem com antecedência para aproveitar ao máximo essas datas especiais. Fique atento às atualizações do governo federal para confirmar o calendário de feriados de 2024.

