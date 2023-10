Boa notícia — o mês de outubro mal começou e já foi liberado para os beneficiários do Governo Federal o cronograma completo e valores referentes ao Vale-Gás. Trata-se de um benefício do Governo que a cada dois meses repassa para os brasileiros inscritos o valor de até R$ 110 (dependendo do mês) para comprar o gás de cozinha de 13KG. Em razão da mudança nos valores do gás de cozinha, o benefício foi atualizado e o valor surpreendeu a todos!

Já dá para saber! Veja quando cai na conta o Vale-Gás de outubro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale-Gás de Outubro é confirmado

O Vale-Gás é pago a cada dois meses. Haja vista que sempre é pago nos meses pares. Logo — os pagamentos começam em fevereiro e terminam no mês de dezembro. Sempre mantendo a proporção citada.

Para este mês de outubro o Governo Federal acabou de confirmar o Vale-Gás. Milhões de brasileiros serão beneficiados. Haja vista que a grande maioria dos beneficiários do Vale-Gás também recebem o Bolsa Família.

É válido ressaltar que o pagamento do Bolsa Família acontece de maneira em paralelo com o Vale-Gás. Logo — os beneficiários que recebem ambos, hão de receber os repasses nos mesmos dias.

Os pagamentos do Vale-Gás acontecem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O cronograma é baseado no número final do NIS de cada brasileiro. Já faz alguns meses que os brasileiros que recebem os repasses na segunda-feira, já podem ter acesso aos repasses no sábado anterior.

Veja o cronograma da primeira semana de pagamentos

Data: 18 de outubro;

NIS: 1;

Data: 19 de outubro;

NIS: 2;

Data: 20 de outubro;

NIS: 3.

Leia mais: Agora ficou mais FÁCIL pedir auxílio do INSS; confira

Afinal, qual o valor do Vale-Gás de Outubro?

O valor do Vale-Gás é com base na média nacional do gás de cozinha. Haja vista que o Governo vem mantendo a proporção de 100% do valor médio nacional. Lembrando que o valor é referente ao gás de cozinha de 13kg.

O repasse é feito a cada dois meses, pois entende-se que em uma residência comum, essa é a média de duração do gás de cozinha. No mês de fevereiro o valor do Vale-Gás foi de R$ 112. Já no mês de agosto o valor do Vale-Gás foi de R$ 108.

Ambos estão sendo reduzidos de maneira constante por um único motivo: a média nacional está sendo reduzida. E por esse motivo, o valor do benefício também cai. Sendo algo benéfico para ambas as pessoas.

Tudo indica que até o fim do ano o valor do gás de cozinha irá reduzir bastante. Para este mês, o valor do gás de cozinha de 13KG será de R$ 110. Por mais que a média esteja um pouco abaixo, mas o Governo está pagando nos últimos meses um valor acima da média para os brasileiros.

Leia mais: Bolsa Verde: quem pode GANHAR R$ 600 do governo