O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode cometer alguns deslizes durante o processamento de solicitações de benefícios previdenciários, resultando em valores inadequados para os segurados. O que muitos não sabem é que tais erros cometidos pelo instituto podem contar ao favor do beneficiário se ele souber como proceder. Aprenda em detalhes, logo a seguir.

Você conhecia estes segredos do INSS? Ninguém gosta de contar. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os segredos revelados

Muitas vezes, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) guarda informações que podem fazer diferença significativa na sua aposentadoria.

Continue a leitura, logo abaixo e entenda melhor os segredos por trás da autarquia e como aproveitá-los ao seu favor.

Leia mais: O fim anunciado: INSS encerra benefício e gera REVOLTA

Os erros que atingem a sua aposentadoria

Erros nas solicitações de aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social pode cometer equívocos ao processar solicitações de aposentadoria, resultando em valores inadequados para os beneficiários.

Em tais situações, é viável reverter esses deslizes em benefício próprio, conseguindo até mesmo um valor ainda maior. Entenda melhor, a seguir.

Quando posso recorrer?

Alguns casos em que é cabível solicitar uma revisão da sua aposentadoria são mais comuns do que se imagina. São eles:

Trabalho em atividades perigosas ou insalubres;

Períodos de trabalho não registrados;

Atividades rurais anteriores a 1991;

Tempo de serviço militar;

Contribuições efetuadas em atraso.

Se o INSS não considerou alguma dessas situações durante a sua solicitação de aposentadoria, você pode entrar com um recurso. Nesse contexto, é imprescindível apresentar documentos que comprovem o período trabalhado ou as funções desempenhadas.

Revisão de benefícios do INSS

Nos cenários mencionados anteriormente, os beneficiários do INSS têm o direito de requerer uma revisão de seus benefícios. Para isso, é necessário apresentar uma solicitação ao INSS para verificar os documentos relacionados às circunstâncias mencionadas.

Com o pedido em andamento e a revisão considerando qualquer uma das situações listadas, é possível obter um benefício maior, alinhado com as atividades exercidas ao longo da carreira.

Como solicitar a revisão do benefício do INSS

Você pode realizar o pedido pessoalmente ou pelos canais de atendimento do INSS. Isso tornará o processo válido e permitirá a avaliação das novas contribuições para ajustar o valor do seu benefício.

No entanto, é fundamental contar com a orientação de um advogado especializado em previdência para evitar problemas, uma vez que a falta de documentos pode afetar negativamente o benefício já concedido.

Leia também: Agora ficou mais FÁCIL pedir auxílio do INSS; confira