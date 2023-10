Boa notícia — o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão público que gerencia os auxílios e benefícios dos trabalhadores brasileiros. Todos os meses milhões de repasses são feitos para os brasileiros beneficiários. Através do INSS milhões de brasileiros têm a garantia de uma vida estável — através de uma renda fixa e tantos outros benefícios. Nesta segunda-feira, 2, uma das melhores notícias foram confirmadas e os beneficiários podem comemorar!

Semana começa com a MELHOR notícia para quem está no INSS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS emite grande alerta

O INSS é um dos maiores setores do Governo Federal. Todos os brasileiros conhecem o INSS e sabem que através dele — suas vidas serão mudadas. Haja vista que a grande maioria dos brasileiros passam anos trabalhando, na expectativa de futuramente se aposentar pelo INSS e usufruir da tão sonhada aposentadoria.

Outras pessoas acabam perdendo os seus entes queridos, e são amparados pelo INSS através da pensão por morte. Já outros acabam sofrendo acidentes de trabalho ou até mesmo atípicos em outras situações — e são amparados pelos benefícios e aposentadorias do INSS.

Já os idosos que não podem se manter, não ficam de fora. São amparados pelo INSS através do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Trata-se de um órgão bastante importante para o país. E neste segunda-feira, 2, uma boa notícia acaba de ser confirmada pelo INSS.

Animando milhões de beneficiários. Os aposentados e pensionistas já podem comemorar! Haja vista que o novo ciclo de pagamentos de seus respectivos benefícios já foi confirmado e está sendo pago aos poucos com base no cronograma.

Afinal, qual será o valor pago pelo INSS?

O valor pago é muito difícil de ser validado. Haja vista que depende bastante do perfil de cada pessoa. Entretanto, os beneficiários do INSS possuem um piso de benefício que não podem passar.

Entretanto, o cronograma possui como base o valor recebido pelos beneficiários. Isto é — se é 01 ou mais de 02 salários. Com base nisso, o Governo Federal montou um cronograma exclusivo para agilizar a vida dos brasileiros.

Estima-se que cerca de 37 milhões de beneficiários receberão os montantes neste mês de outubro. Os pagamentos acontecem entre o fim do mês e o início do próximo. A base do pagamento é 01 salário mínimo, equivalente a R$ 1.320.

Logo — aqueles que recebem dois salários do INSS, acabam recebendo R$ 2.640 e assim por diante. Acabam recebendo os seus recursos sempre no fim do mês. Os que recebem somente 01 salário — recebem no início do mês.

A cada saque, no extrato da Caixa Econômica Federal — fica explícito o dia específico do pagamento seguinte. Logo, basta acompanhar o extrato mensal para saber quais serão os dias exatos do pagamento.

