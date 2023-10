Os erros mais comuns do ENEM e como evitá-los; aprenda

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a porta de entrada de milhões de estudantes em universidades federais de todo o país. Entretanto, é necessário ter uma boa pontuação nas provas para conseguir competir com as demais pessoas em vagas de cursos concorridos — como é o caso de medicina, odontologia e engenharia. Existem alguns erros cometidos pelos alunos que acabam prejudicando bastante o desempenho na prova! Conheça-os agora mesmo e saiba o que fazer para evitá-los.

Provas anteriores

Muitos alunos acabam ignorando as provas anteriores do Enem e deixando de estudar por elas. Entretanto, é comum que em alguns anos sejam colocadas questões anteriores — ou pelo menos com uma semântica parecida. Logo, estudar por questões de provas anteriores é uma boa alternativa para se dar bem no Enem. E o mesmo é válido para concursos públicos.

Organização

É um dos erros mais comuns — o aluno deixa de organizar o seu tempo durante os estudos e até mesmo durante a prova. Logo, acaba deixando algumas questões em branco ou acaba chutando todas elas. Haja vista que a prova é divida por disciplinas e áreas do conhecimento. É importante priorizar as questões mais difíceis (depende do perfil de cada aluno) e por fim fazer as mais fáceis — que é quando a mente já está um pouco mais cansada.

Redação

Os alunos costumam focar mais em Exatas e em Ciências da Natureza — entretanto, acabam esquecendo da redação. A redação é uma das provas que mais elevam a nota dos alunos. Haja vista que a pontuação também varia até 1000. Logo — treinar habilidades de redação, garante ao estudante um grande adicional em sua nota final.

Saúde física e mental

Não é somente estudar conteúdos e aplicá-los. É necessário estar com a mente saudável para conseguir colocar para fora todo o conteúdo estudado anteriormente. Por esse motivo — o aluno deve retirar alguns momentos do dia para cuidar de si mesmo. Da sua saúde física, praticando exercícios e mental — relaxando fazendo coisas que gostam e que o distraem. Tão importante com estudar, é cuidar de si mesmo para fazer uma boa prova.

Muitos estudantes já relataram que por mais que tenham estudado nas melhores escolas, no momento da prova não estavam bem mentalmente. Ocasionando uma perda de desempenho e consequentemente uma nota não tão agradável.

Ademais — basta unir todas essas dicas e aplicá-las no cotidiano. A fim de não dia da prova estar totalmente apto a fazer uma boa prova e conquistar a tão sonhada vaga na universidade. É uma prova pesada, mas com uma boa preparação — o “combate fica mole”.

