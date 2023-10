Anitta veste lingerie de Rihanna e se torna NOVA MODELO de campanha

Em 2022, a cantora Anitta já havia desfilado (e cantado) em um desfile de lançamento de uma coleção da grife de Rihanna. No último domingo, a marca da estrela de Barbados divulgou, em seu perfil oficial, uma nova campanha em que a cantora brasileira é a embaixadora. Continue lendo, a seguir, para saber mais detalhes e conferir uma prévia das fotos para lá de ousadas da poderosa.

Anitta é a embaixadora de nova coleção de grife da cantora Rihanna. | Foto: Reprodução / Instagram

A poderosa no topo

O Brasil marcando presença e a responsável tem nome: Anitta. A cantora surgiu em novas imagens divulgadas no perfil da linha de lingerie da cantora Rihanna no último domingo (1), no Instagram.

Continue a leitura, logo abaixo, para saber mais detalhes sobre a nova conquista da ousada artista e confira algumas fotos da campanha.

Coleção exclusiva para Anitta

Nas fotos, a artista brasileira ostenta um conjunto preto para anunciar a coleção de peças sem costura. Nos stories, a marca revelou que a coleção estrelada pela Poderosa se chama “Seamless” e estará disponível a partir de 12 de outubro.

“A nossa nova coleção sem costura nas curvas”, afirmou o perfil da marca Savage x Fenty by Rihanna, complementando sobre as novas peças: “Sensual, porém prático; essencial, mas não simplório”.

Confira o post da campanha com Anitta, logo abaixo.

Anitta, a embaixadora

Como toque final, o perfil utilizou a hashtag “Savage X Anitta”. Nos comentários, fãs brasileiros não perderam tempo e bombardearam o post com elogios a Poderosa de Honório Gurgel: “Atraente”; “magnífica”; “impecável”, declararam internautas.

A própria Anitta também compartilhou mais fotografias usando as peças da marca para a nova campanha. Na legenda, ela brincou: “Pode olhar, mas não tocar”, enfatizando sua posição como embaixadora da Savage x Fenty.

Confira a publicação de Anitta, em sua rede social.

Desfile para grife de Rihanna em 2022

Esta não é a primeira vez que Anitta aparece no perfil da marca de Rihanna. Em 2022, a cantora brasileira até mesmo se apresentou no desfile da Savage, onde interpretou “Practice” e o sucesso “Envolver”, ambas canções que fazem parte do álbum “Versões de Mim”.

